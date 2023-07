Nach dem AfD-Parteitag betont Thüringens Landesparteichef die große Distanz seiner CDU zur Rechtsaußenpartei. Die AfD sei extremistisch und eine "Chaos-Truppe". Voigt sieht zudem Parallelen zu den Grünen: "Die wollen den Leuten einreden, dass wir kurz vor dem Weltuntergang sind." Die CDU müsse gegenhalten.

Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt fordert auf kommunaler Ebene mehr Gelassenheit gegenüber der AfD, betont aber auch, dass es keine Koalition mit der CDU geben werde. "Der Parteitag der AfD hat gezeigt, dass das eine Chaos-Truppe ist. Sie können keine Personalliste aufstellen und wollen Deutschland in die Isolation führen", sagte Voigt in der ntv-Sendung "Frühstart".

Der CDU-Politiker kritisierte insbesondere, dass die AfD den Euro und den europäischen Wirtschaftsraum in seiner jetzigen Form abschaffen wolle. "Die AfD ist eine extremistische Truppe, die unsere Institutionen kaputt machen will", sagte Voigt. "Damit zeigt die AfD wessen Geistes Kind sie ist, und dass man mit ihr nicht zusammenarbeiten kann."

Voigt bekräftigte, dass seine Partei eine klare Haltung zur AfD hätte: "Die CDU sagt klipp und klar, es gibt keine Koalition mit der AfD." Der CDU-Politiker räumte aber ein, dass es auf kommunaler Ebene natürlich dazu kommen könnte, dass die AfD auch mal einem CDU-Antrag zustimme. "Damit muss man lernen, umzugehen. Da braucht es eine gewisse Form der Gelassenheit und Pragmatismus." Die Brandmauer gegen rechts stehe aber weiter. In der vergangenen Woche hatte die Union intensiv über Äußerungen ihres Bundesparteichefs Friedrich Merz debattiert, der in einem ZDF -Interview Verständnis für Grauzonen der Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene gezeigt hatte.

Gegen die Erzählung vom "Weltuntergang"

Die AfD schade mit ihren Positionen Deutschland und versuche Angst zu schüren, so Voigt. Der CDU-Politiker sieht darin auch Parallelen zu den Grünen. "Sowohl die Grünen als auch die AfD sind in anderer Art und Weise Angstparteien. Die wollen den Leuten einreden, dass wir kurz vor dem Weltuntergang sind. So funktioniert aber eine Gesellschaft nicht."

Die Politik müsse ein optimistisches Zukunftsbild zeichnen, fordert Voigt. Für die CDU ergebe sich gerade eine Chance, vor allem weil die Ampel aktuell ein Misstrauensvotum in der Bevölkerung habe. Voigt sieht die CDU in der Verantwortung, jetzt Antworten auf die aktuelle Krisenzeit zu liefern. "Wir müssen mutig unsere eigenen Positionen besetzen."