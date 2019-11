Jetzt ist es offiziell: Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister, Michael Bloomberg, steigt ins Rennen um die US-Präsidentschaft ein. In einem Statement macht er deutlich, was für ihn die größte Priorität hat.

Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister, Michael Bloomberg, will US-Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 herausfordern. Der Demokrat kündigte am Sonntag an, offiziell ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen. "Donald Trump zu bezwingen - und Amerika wieder aufzubauen - ist der dringendste und wichtigste Kampf unseres Lebens. Dafür werde ich alles geben", sagte der 77-Jährige laut einem Statement auf seiner Homepage. "Wir können uns vier weitere Jahre von Präsident Trumps rücksichtslosen und unethischen Handeln nicht leisten."

Die offizielle Erklärung der Kandidatur schien zuletzt nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Bloomberg hatte bereits mehr als 30 Millionen Dollar für das Schalten von Fernsehspots überall im Land ausgegeben. Der Milliardär habe in rund 20 Bundesstaaten Werbezeiten im Fernsehen gekauft, teilte der Branchendienst Advertising Analytics am Freitag mit.

So viel Geld hat bislang noch kein US-Präsidentschaftskandidat für TV-Werbung ausgegeben. Der letzte Rekord liegt bei knapp 25 Millionen Dollar, die der damalige US-Präsident Barack Obama 2012 für seine Wiederwahl investiert hatte. Bloomberg beweist mit seiner Kampagne seine Schlagkraft, die den Demokraten im Kampf gegen eine Wiederwahl des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump helfen könnte.

Er soll mehr als 50 Milliarden Dollar haben

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders verurteilte Bloombergs mutmaßliche Versuche, auch mithilfe seines Geldes in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten einzugreifen. Er sei "angewidert von der Vorstellung, dass Michael Bloomberg oder jeder andere Milliardär glaubt, den politischen Prozess umgehen und Dutzende Millionen Dollar aufbieten zu können, um unsere Wahl zu kaufen", wetterte Sanders.

Bloombergs persönliches Vermögen beläuft sich auf mehr als 50 Milliarden Dollar. Der New Yorker hat sich in mehreren Bundesstaaten und bei der Bundeswahlkommission für die Vorwahl der Demokraten registrieren lassen. Aus seiner Sicht können die Favoriten unter den Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden und die Senatorin Elizabeth Warren, nicht gegen Trump gewinnen.

Trump hatte bereits vor Tagen mit Spott auf die Berichte über eine mögliche Präsidentschaftsbewerbung Bloombergs reagiert. Dem "kleinen Michael" Bloomberg fehle die nötige "Magie", die Wahlen in einem Jahr zu gewinnen, sagte Trump. "Er wird nicht gut abschneiden." Bloomberg reiht sich - extrem spät - in einer übervolles Bewerberfeld bei den Demokraten ein.

Obwohl bereits zahlreiche Parteikollegen ausgestiegen sind, bewerben sich noch immer fast 20 Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei. Die meisten von ihnen machen bereits seit Monaten Wahlkampf. Die Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November 2020 endgültig bestimmen, beginnen Anfang Februar in Iowa.