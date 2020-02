FDP-Politiker Kemmerich will Amt aufgeben

Antrag auf Landtagsauflösung FDP-Politiker Kemmerich will Amt aufgeben

Es ist gerade einmal einen Tag her, dass FDP-Politiker Kemmerich überraschend zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt wird. Seine Wahl - unter anderem durch Stimmen der AfD - löst bundesweist empörte Reaktionen aus. Nun zieht er die Reißleine.

Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Das teilte die Fraktion mit. Der neue FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will demnach sein Amt aufgeben. Zuvor war der Druck auf Kemmerich immer größer geworden. FDP-Chef Christian Lindner reiste nach Erfurt, um nach der umstrittenen Wahl am Mittwoch dem Landesverband zu sprechen.

Durch Kemmerichs Wahl mit Stimmen der AfD sei "Schaden entstanden", sagte der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, im Deutschlandfunk. Die thüringische Landes-FDP habe "sich verführen lassen". Parteichef Lindner habe klar gemacht, dass er eine "stillschweigende Koalition" von FDP, CDU und AfD in Thüringen nicht akzeptiere. "Die FDP als Gesamtpartei schaut auf die Vorgänge in Thüringen und ist überwiegend genauso erschrocken wie große Teile der Bevölkerung."

Lambsdorff kritisierte das Vorgehen der thüringischen FDP. "Es hätte diese Kandidatur nicht geben müssen", sagte er. "Es ist ungewöhnlich, dass eine Partei mit fünf Prozent den Ministerpräsidenten stellt." Er wies allerdings auch darauf hin, dass Landesverbände in solchen Fragen autonom seien und die Bundespartei kein Weisungsrecht in der Länder habe.

Offene Rücktrittsforderungen an Kemmerich waren aus den FDP-Landesverbänden gekommen. Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Jochen Stamp erklärte: "Ich fordere Thomas Kemmerich auf, mit einem Rücktritt den Weg zu Neuwahlen in Thüringen frei zu machen." Es dürfe "keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben". Ähnlich äußerte sich Schleswig-Holsteins Vizeministerpräsident Heiner Garg, der Kemmerich zum "sofortigen Rücktritt" aufforderte.