Mit der Ankunft von drei Transportmaschinen auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf am 30. Juni zieht die Bundeswehr den Schlussstrich unter das fast 20 Jahre währende Kapitel Afghanistan-Einsatz. Damit endet die personell und finanziell bislang umfangreichste Beteiligung der deutschen Truppe an einer Militärmission im Ausland. In anderen Teilen der Welt gehen die Bundeswehreinsätze indes weiter. Laut aktuellen Angaben vom 25. Juni sind derzeit 1895 deutsche Soldatinnen und Soldaten an elf Missionen im Ausland beteiligt. Die wichtigsten Auslandseinsätze der Bundeswehr im Überblick:

Mali: 897 Bundeswehrsoldaten sind derzeit Teil der UN-Mission "Minusma", die den Friedensprozess in dem westafrikanischen Land unterstützen soll. Seit Jahren sind dort islamistische Terrorgruppen aktiv. Im Rahmen der europäischen Trainingsmission "EUTM" bildet die Bundeswehr mit 99 Personen zudem malische Streitkräfte aus. Gesamtkontingent: 996

Syrien und Irak: Luftraumüberwachung sowie die Ausbildung von Führungskräften sind Teil des deutschen Beitrags zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Mehr als 60 Nationen sind daran beteiligt, zum deutschen Kontingent gehören 233 Soldaten. Gesamt: 233

Mittelmeer: Um das UN-Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen, nehmen 209 Soldaten an der Operation "Irini" teil. Ihre Ziele sind die Stabilisierung des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes sowie die Unterstützung des UN-geführten politischen Friedensprozesses. Neben Waffenschmuggel soll die Mission auch Ölschmuggel verhindern. Zudem ist die Bundeswehr mit 246 Personen Teil der Nato-Sicherheitsoperation "Sea Guardian". Gesamt: 455

Libanon: 128 Marinesoldaten sind zur Absicherung der libanesischen Küstengewässer im "Unifil"-Einsatz. Der maritime Verband soll vor allem Waffenschmuggel in den Libanon verhindern und zur Stabilität in der Region beitragen. Gesamt: 128

Kosovo: Mit derzeit 64 Männern und Frauen sichert die Bundeswehr als Teil der von der Nato geführten internationalen "KFOR"-Truppe die Unabhängigkeit des Kosovo. Deutsche Soldaten sind dort seit 1999. Gesamt: 64

Horn von Afrika: 2 Marinesoldaten unterstützen die EU-Mission "Atalanta", die Piraten am Horn von Afrika das Handwerk legen soll. Schiffe und Flugzeuge schützen unter anderem Konvois des Welternährungsprogramms nach Somalia. Gesamt: 2

Südsudan: Seit 2005 nimmt die Bundeswehr an einem Einsatz der Vereinten Nationen zur Friedenssicherung im jüngsten Staat der Welt teil. Der UN-Blauhelmmission "Unmiss" gehören derzeit 13 deutsche Soldaten an. Gesamt: 13

Westsahara: An der UN-Mission "Minurso" beteiligt sich die Bundeswehr seit 2013. Sie dient zunächst zur Vorbereitung eines Referendums über den Status der Westsahara und überwacht zugleich den Waffenstillstand zwischen Marokko und der Frente Polisario – einer militärischen und politischen Organisation in der Westsahara. Aktuell sind 3 deutsche Militärbeobachterinnen und Militärbeobachter im Einsatz. Gesamt: 3

Jemen: Auch in der jemenitischen Region Hudaida überwachen die Truppen der UN die Einhaltung der Waffenruhe zwischen der von Saudi-Arabien protegierten Landesregierung und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen - im Rahmen der Beobachtermission UNMHA. Die Bundeswehr beteiligt sich an dem 2019 initiierten und waffenfreien Einsatz mit bis zu fünf Soldatinnen oder Soldaten, aktuell ist es einer. Gesamt: 1