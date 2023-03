Russland verschleppt aus den besetzten ukrainischen Gebieten Kinder nach Russland oder andere Gebiete. Kiew gibt ihre Zahl mit mehr als 16.000 an. UN-Ermittler sprechen von einem Kriegsverbrechen. Das Weltstrafgericht reagiert.

Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen Russlands Präsident Wladimir Putin erlassen. Er wirft ihm vor, verantwortlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sein. Konkret geht es um die Deportation von Kindern aus der Ukraine nach Russland. Es gebe begründeten Anlass zu der Annahme, dass Putin die strafrechtliche Verantwortung für aufgeführten Verbrechen trage, da er sie direkt begangen oder habe durch mangelnde Kontrolle nicht verhindert habe, teilte der IStGH mit. "Die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs haben für unser Land keine Bedeutung, auch nicht in rechtlicher Hinsicht", erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf ihrem Telegramm-Kanal.

Zugleich erließ der Strafgerichtshof auch einen Haftbefehl gegen Maria Alexejewna Lwowa-Belowa, zuständige Kommissarin für Kinderrechte im Büro des Präsidenten. Das Gericht begründete den zweiten Erlass ebenfalls damit, dass es Grund zu der Annahme gebe, dass die 38-Jährige die "die individuelle strafrechtliche Verantwortung" für die ihr zur Last gelegen Verbrechen trage.

Beide Haftbefehle gehen den Angaben zufolge auf Anträge der Staatsanwaltschaft am 22. Februar zurück. Der Staatsanwalt am Strafgerichtshof, Karim Khan, hatte vor einem Jahr Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet. Er wurde dabei von Deutschland und 13 weiteren EU-Ländern unterstützt. Für seine Ermittlungen war Khan drei Mal in dem Land, unter anderem in der Region Kiew, wo es in Butscha ein Massaker gegeben hatte.

Zeitung: Zweites Verfahren eröffnet

Zu Wochenbeginn hatte die "New York Times" berichtet, dass der Internationale Strafgerichtshof zwei Verfahren gegen Vertreter Russlands wegen mutmaßlicher Verbrechen in der Ukraine eröffne. So soll es im ersten Fall um den Vorwurf der Entführung ukrainischer Kinder gehen, im zweiten um gezielte Angriffe auf Einrichtungen der zivilen Infrastruktur wie Kraftwerke und Wasserwerke durch das russische Militär.

Allerdings zeigen früheren Verfahren, dass es schwierig ist, hochrangige Vertreter zur Rechenschaft zu ziehen. In mehr als 20 Jahren gab es lediglich fünf Verurteilungen wegen sogenannter Kernverbrechen. Bei keinem der Verurteilten handelt es sich um oberste Vertreter eines Machtapparats. Zudem erkennt Russland die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs nicht an.

Am Vortag hatten UN-Ermittler die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland oder in von Russland kontrollierte Gebiete der Ukraine als Kriegsverbrechen eingestuft. Die Deportation "verstößt gegen internationales humanitäres Recht und kommt einem Kriegsverbrechen gleich", erklärte ein hochrangiges Ermittlerteam der Vereinten Nationen.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden bis Februar mehr als 16.000 Kinder aus der Ukraine nach Russland oder in russisch kontrollierte Gebiete verschleppt. Das vom UN-Menschenrechtsrat zusammengestellte Ermittlerteam gab an, die Zahlen nicht verifizieren zu können. Es verwies aber auf Hinweise, wonach russische Behörden ukrainische Kinder in Kinderheimen oder Pflegefamilien unterbringen und ihnen die russische Staatsbürgerschaft verleihen. Unter anderem habe der russische Präsident Wladimir Putin einen Erlass unterzeichnet, wonach Kinder unter bestimmten Bedingen in vereinfachtem Verfahren russische Staatsbürger werden können.