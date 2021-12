Michael Kellner spricht sich im "ntv Frühstart" für eine allgemeine Impfpflicht aus. Die Nominierung Karl Lauterbachs zum Minister begrüßt der Bundesgeschäftsführer der Grünen, die Nichtberücksichtigung Anton Hofreiters wird von ihm bedauert.

Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, unterstützt schärfere Maßnahmen in der Corona-Politik und spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus. "Ich persönlich habe meine Meinung geändert und ich würde für eine allgemeine Impfpflicht stimmen, wenn es im Deutschen Bundestag zur Abstimmung käme", sagte Kellner im "ntv Frühstart".

Wenn sich die Welt ändere und in diesem Falle das Virus, dann gehöre es zu einer verantwortlichen Politik, eigene Meinungen und Positionen zu hinterfragen. "Wir haben gesehen, dass das Festhalten an Positionen auch nicht weiterführt", so Kellner, der parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima wird.

Die Ernennung des SPD-Politikers Karl Lauterbach zum künftigen Gesundheitsminister begrüßte Kellner ausdrücklich. "Es ist das richtige Zeichen, in dieser Pandemie einen Gesundheitsminister zu nehmen, der wirklich Ahnung von der Materie hat."

Die Nicht-Berücksichtigung des bisherigen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter im Kabinett von Olaf Scholz wird dagegen von Kellner bedauert. "Ich hätte mir Anton Hofreiter sehr gewünscht, will aber auch sagen: Cem Özdemir steht natürlich ebenfalls für eine gesellschaftliche Veränderung." Dessen Nominierung zum Landwirtschaftsminister sei ein "starkes Zeichen für unsere Republik". Özdemir werde der einzige Minister sein mit Migrationsgeschichte.

Dass die Entscheidung der Parteispitze - für Özdemir und gegen Hofreiter - für Ärger in der Partei gesorgt hat, räumte Kellner ein. "Nun, es hat gerumpelt und es gab unterschiedliche Wünsche, und es ist auch wirklich schwer, alle unter einen Hut zu bringen." Aber insgesamt wollten die Grünen gemeinsam erfolgreich regieren.