Politische Weichenstellung in Hessen: Am 8. Oktober sind in der Mitte Deutschlands rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, die Machtverhältnisse im Landesparlament neu zu bestimmen. Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober zeichnen sich mögliche Veränderungen im Wiesbadener Landesparlament ab: In den jüngsten Umfragen liegt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Boris Rhein zwar deutlich vorn. Doch ob es zu einer Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition kommt, ist noch offen.

In den jüngsten Befragungen kamen die Christdemokraten in Hessen auf bis zu 31 Prozent der Stimmen. Mit einem solchen Ergebnis könnte das schwarz-grüne Bündnis seine Arbeit mit einer stabilen Mehrheit fortsetzen. Die mitregierenden Grünen und die oppositionelle SPD wurden zuletzt allerdings beide bei jeweils 19 Prozent gesehen. Damit wäre - rein rechnerisch - auch ein Wechsel zu Schwarz-Rot in Hessen denkbar.

Der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen, setzen auf eine Fortführung der schwarz-grünen Regierungskoalition in Hessen. "Hessen ist stark wie nie", fassten die beiden hessischen Spitzenpolitiker ihre Regierungsbilanz zusammen.

Hessen stehe "fast überall besser da". All dies sei gelungen, "obwohl wir in dieser Legislaturperiode mit einer weltweiten Pandemie, einem Krieg mitten in Europa und einer dramatischen Gas- und Energiekrise konfrontiert wurden."

CDU und Grüne regieren Hessen seit fast einem Jahrzehnt - meist relativ geräuschlos, wie Beobachter meinen. Rechnerisch möglich wäre den Umfragen zufolge auch eine große Koalition von CDU und SPD. Für eine Ampel-Regierung mit SPD, Grünen und FDP würde es mit diesen Mehrheitsverhältnissen nicht reichen.

Die AfD kommt laut Umfragen in Hessen auf bis zu 17 Prozent der Stimmen. Die "Alternative" wäre somit viertstärkste Kraft in Hessen - noch vor den Liberalen, die bei der anstehenden Landtagswahl nur mit fünf bis sechs Prozent rechnen können. Die Linke dürfte in Hessen - falls sich bis zum Wahltag nichts Grundlegendes ändert - wohl an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. In den aktuellsten Umfragen lag die Partei bei drei Prozent.

Bis zum Stichtag kann allerdings noch einiges passieren. In Hessen wissen 42 Prozent der Befragten laut einer Umfrage von Anfang September noch nicht sicher, wen und ob sie am 8. Oktober wählen wollen.

Bei der letzten Landtagswahl 2018 hatten die Christdemokraten ein Wahlergebnis von 27,0 Prozent erzielt. Grüne und SPD kamen auf jeweils 19,8 Prozent. Die AfD verbuchte vor fünf Jahren 13,1 Prozent, die FDP 7,5 und die Linke 6,3 Prozent.

In Hessen leben rund 6,4 Millionen Menschen, rund 4,3 Millionen davon sind den Angaben der Landeswahlleitung zufolge wahlberechtigt. Bei der zurückliegenden Landtagswahl 2018 hatten 2,9 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben.

Die Wahlbeteiligung lag vor fünf Jahren in Hessen laut amtlichen Endergebnis bei 67,3 Prozent - und damit 5,9 Prozentpunkte niedriger als bei der hessischen Landtagswahl 2013.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Die Institute geben in der Regel eine statistische Fehlertoleranz von zwei bis drei Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider. Sie sind keine Prognosen für den Wahlausgang.