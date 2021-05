Unter dem Vorwand eines angeblichen Bombenalarms zwingt der belarussische Machthaber Lukaschenko ein Passagierflugzeug mit einem gesuchten Oppositionellen an Bord zur Landung. Damit löst er einen Proteststurm in Europas Hauptstädten aus. EU-Kommissionschefin von der Leyen fordert Konsequenzen.

Mit der erzwungenen Notlandung eines Ryanairflugzeugs und der Festnahme des Regierungskritikers und Journalisten Roman Protasewitsch hat die belarussische Regierung internationale Proteste ausgelöst. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nannte den Vorfall einen "Akt des Staatsterrorismus". Er verurteile "auf das Schärfste die Festnahme von Roman Prosatewitsch durch belarussische Behörden, nachdem ein Passagierflugzeug von Ryanair entführt worden ist", erklärte Morawiecki auf Twitter. "Dies ist ein verwerflicher Akt des Staatsterrorismus", erklärte er.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte die Freigabe des Flugzeugs einschließlich aller Passagiere, also auch des festgenommenen Protasewitsch. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter: "Es ist absolut inakzeptabel, den Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius zu zwingen, in Minsk zu landen." Alle Passagiere müssten in der Lage sein, ihre Reise nach Vilnius unverzüglich fortzusetzen, und ihre Sicherheit müsse sichergestellt werden. Verletzungen der internationalen Luftverkehrsregeln müssten Konsequenzen haben. Die deutsche Bundesregierung verlangte eine "sofortige Erklärung" von Belarus.

Der Regierungskritiker und Journalist Protasewitsch war am Flughafen von Minsk festgenommen, nachdem seine Maschine auf dem Weg von Athen nach Litauen wegen einer angeblichen "Bombendrohung" in der belarussischen Hauptstadt landen musste, wie der Oppositionskanal Nexta, den Prosatewitsch mitgegründet hatte, berichtete. Eine Bombe wurde an Bord nicht gefunden. Nexta-Chef Tadeusz Giczan berichtete auf Twitter, seinen Informationen zufolge hätten belarussische KGB-Agenten an Bord wegen des angeblichen Bombenalarms eine handgreifliche Auseinandersetzung mit der Ryanair-Besatzung angezettelt und diese so gezwungen im belarussischen Luftraum SOS zu funken.

Mehr zum Thema Oppositioneller festgenommen Militär "kapert" Flugzeug über Belarus

Die belarussische Präsidentschaft bestätigte, dass nach der Bombendrohung auf Anordnung von Machthaber Alexander Lukaschenko ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 aufgestiegen sei, um das Flugzeug abzufangen.

Die belarussischen Behörden hatten den 26-jährigen Lukaschenko-Gegner im vergangenen November auf die Liste der "an terroristischen Aktivitäten beteiligten Personen" gesetzt. Über Nexta waren nach der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen August hunderttausende Demonstranten mobilisiert worden. Die monatelang andauernden Proteste hatten sich später abgeschwächt. Die Sicherheitskräfte waren gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen, mehrere Demonstranten wurden getötet, es gab Massenfestnahmen und Folter von Inhaftierten. Mehr als 400 Demonstranten wurden zu Haftstrafen verurteilt.