Bundeskanzler Scholz feiert die Bund-Länder-Beschlüsse zur Migration als "historischen Moment". Die CDU sieht das ganz anders. Parteichef Merz und NRW-Ministerpräsident Wüst sehen zwar Fortschritte, diese reichen ihnen aber längst nicht aus.

Die CDU hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Asylpolitik zwar einerseits begrüßt, aber auch scharfe Kritik geübt. Die Beschlüsse seien zwar ein erster Schritt, sagten CDU-Chef Friedrich Merz und sein Parteifreund, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, übereinstimmend in Berlin. "Es ist aber nicht der große Wurf", so Wüst mit Blick auf Kanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker hatte in der Nacht von einem "historischen Moment" gesprochen.

Merz erklärte: "Damit ist das Thema Deutschland-Pakt zu Migration erledigt." Denn der sei nur mit der Opposition im Bundestag, nicht mit den Bundesländern erreichbar. Die Union werde zwar Gesetzesvorhaben wie Leistungskürzungen für Asylbewerber im Bundestag zustimmen. Aber er sehe keine Bereitschaft des Kanzlers das Gespräch mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über zusätzliche Maßnahmen "substanziell" fortzusetzen. Die Grünen äußerten sich zustimmend zu den Beschlüssen, die man nun prüfen werde.

Die Bundesregierung und die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten sich in der Nacht zu Dienstag auf ein Bündel an Maßnahmen für eine härtere Asylpolitik geeinigt. Dazu gehören auch Leistungseinschränkungen sowie die Prüfung, ob Asylverfahren auch in Drittländern stattfinden können.

Wüst: Pro-Kopf-Zahlungen des Bundes nicht ausreichend

NRW-Ministerpräsident Wüst kritisierte die Höhe der vereinbarten Pro-Kopf-Zahlungen des Bundes von 7500 Euro pro Flüchtling und Jahr als nicht ausreichend. Im Schnitt entstünden den Kommunen Kosten von 20.000 Euro. Man habe aber nach harten Verhandlungen zugestimmt, weil die Kommunen vor Jahresende Planungssicherheit bräuchten. Der Bund zahlt den Ländern aber zusätzlich eine Pauschale von 1,75 Milliarden Euro und will sie durch Leistungskürzungen um eine Milliarde Euro entlasten. Dadurch reduziere man auch die "Pull-Effekte", also den Anreiz für Flüchtlinge und Migranten, nach Deutschland zu kommen, hieß es im Bundesfinanzministerium.

Merz forderte die Ampel zu Tempo auf. "Ich erwarte, dass Beschlüsse vor Jahresende im Bundestag eingebracht und beschlossen werden, so dass die letzte Bundesrats-Sitzung im Dezember erreicht werden kann". Es drohe, dass die Vereinbarungen durch die Ampel-Fraktionen wieder aufgeweicht würden. So meldete Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge Vorbehalte mit Blick auf die Absicht an, dass Asylbewerber während noch laufender Asylverfahren frühestens nach 36 statt wie bisher nach 18 Monaten Leistungen analog zum Bürgergeld erhalten sollen. Dies unterliege Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts: "Deswegen werden wir im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens prüfen, inwieweit die neuen Vorschläge dem Anspruch des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden."

Debatte in der Ampel hinkt ein Jahr hinterher

Merz und Wüst kritisierten unter anderem, dass keine Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten beschlossen worden sei, sondern nur eine Beschleunigung der Verwaltungsverfahren für Antragssteller aus Ländern mit einer Anerkennungsquote unter fünf Prozent. Dafür brauche es aber eine gesetzliche Basis, betonten beide. Der NRW-Ministerpräsident warf der Bundesregierung zudem vor, viel zu langsam zu reagieren. Seit Monaten sei klar, dass die Kommunen vor erheblichen Problemen bei der Flüchtlingsversorgung stünden. "Aber das kommt hier immer erst zeitverzögert an in Berlin." Die Debatte in der Ampel-Regierung hinke ein Jahr hinter der Lage hinterher.

Die CDU-Politiker wiesen den Vorwurf zurück, sie würden die Ergebnisse zwischen den Bundesländern und der Regierung schlecht reden und damit der AfD in die Hände spielen. Man sei überzeugt, dass es zusätzliche Maßnahmen brauche, betonte Wüst. "Selbst mit allen Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, gibt es keine Garantie, dass es wirklich wirkt", sagte CDU-Chef Merz mit Blick auf das 26-Punkte-Forderungspapier, dass er Kanzler Scholz übergeben hatte und das über die Vereinbarungen mit den Ländern hinausgeht.