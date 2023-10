Wäscht die Hände in Unschuld: Benjamin Netanjahu will nichts von Warnungen gewusst haben.

Der israelische Regierungschef Netanjahu gibt sich ahnungslos: "Unter keinen Umständen und zu keinem Zeitpunkt wurde der Ministerpräsident vor kriegerischen Absichten der Hamas gewarnt", schreibt er bei X. Es folgt ein Aufschrei der Empörung - inzwischen ist der Post verschwunden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Geheimdienst schwere Vorwürfe gemacht - einen entsprechenden Post auf der Plattform X dann aber nach massiver Kritik wieder gelöscht. So beschuldigte er die Geheimdienstchefs, ihn nicht vor Kriegsabsichten der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gewarnt zu haben.

In einem Post auf X, den Netanjahu in der Nacht veröffentlicht hatte, hieß es: "Unter keinen Umständen und zu keinem Zeitpunkt wurde der Ministerpräsident vor kriegerischen Absichten der Hamas gewarnt. Im Gegenteil, alle Sicherheitsvertreter, einschließlich des Militärgeheimdienstchefs und des Chefs von Schin Bet (Inlandsgeheimdienst) waren der Einschätzung, dass die Abschreckung gegen die Hamas wirkt und diese eine Verständigung anstrebt."

Kritik aus eigenem Kriegskabinett

Diese Einschätzung sei dem Ministerpräsidenten und der Regierung immer wieder vorgelegt worden, bis zum Ausbruch des Kriegs, hieß es in dem X-Post. Mittlerweile ist der Eintrag allerdings gelöscht. Anders als führende Repräsentanten von Militär, Geheimdienst und Verteidigungsminister Joav Galant weigert Netanjahu sich bisher beharrlich, eine Mitverantwortung für das israelische Versagen am 7. Oktober einzugestehen.

Nach Medienberichten ist der Hintergrund von Netanjahus Post eine Frage, die ihm ein Journalist des Armeesenders bei einer seltenen Pressekonferenz am Samstagabend gestellt hatte. Der Journalist hatte gesagt, Netanjahu habe vor dem Massaker von dem Militärgeheimdienst und Schin Bet Dokumente erhalten, die vor einer wachsenden Kriegsgefahr gewarnt hätten. Er fragte den Regierungschef, ob er diese Briefe ignoriert habe. In dem X-Post Netanjahus war von "lügnerischen Behauptungen" die Rede.

Die Aussagen des Ministerpräsidenten riefen Empörung hervor. Benny Gantz, Mitglied des Kriegskabinetts, sowie Oppositionsführer Yair Lapid griffen Netanjahu deshalb scharf an. Gantz forderte in einem Post, dass der Premier seine Aussage zurückziehen müsse. Lapid erklärte, dass er am 20. September eine Warnung veröffentlicht habe. Das Geheimdienstmaterial, auf das er sich gestützt habe, sei auch Netanjahu vorgelegt worden.

Berichte über verdächtige Vorfälle im Gazastreifen

Soldatinnen, deren Aufgabe die ständige Beobachtung des feindlichen Gebiets ist, hatten kürzlich berichtet, sie hätten in den Wochen und Monaten vor dem Angriff bedrohliche Bewegungen im Gazastreifen bemerkt und davor gewarnt. Diese Warnungen seien jedoch von den Vorgesetzten ignoriert worden.

Terroristen der Hamas und anderer Organisationen waren vor drei Wochen überraschend auf israelisches Gebiet vorgedrungen und hatten dort Massaker unter Zivilisten verübt. Israel hat seitdem mehr als 1400 Tote zu beklagen, weit mehr als 200 Menschen wurden verschleppt.