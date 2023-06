Denis Mouryga gehört dem Bataillon Aidar an, das auf der Seite Kiews kämpft und in Russland als illegal angesehen wird. Ein russisches Gericht verurteilt ihn nun wegen geplanten "terroristischen Handlungen" zu vielen Jahren Haft.

Ein russisches Militärgericht hat ein Mitglied eines ukrainischen Freiwilligenbataillons zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht der südrussischen Region Rostow am Don erachte Denis Mouryga, der die russische und ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt, geplanter "terroristischer Handlungen" für schuldig. Er sei zu "16 Jahren Straflager" verurteilt worden, zitierten russische Nachrichtenagenturen den zuständigen Richter.

Mouryga gehört dem von Russland als illegal angesehenen Bataillon Aidar an, das an der Seite Kiews kämpft. Ihm wird vorgeworfen, eine Ausbildung verfolgt zu haben, um "terroristische Handlungen zu begehen". Er war im Frühjahr 2022 bei dem Versuch festgenommen worden, die Grenze in der russischen Region Rostow zu überqueren. Den Ermittlern zufolge gehörte Mouryga dem Bataillon bereits seit 2015 an und war dort für den Kampf und die Bedienung von Waffen ausgebildet worden.

Das Bataillon Aidar wurde 2014 in der Region Lugansk im Osten der Ukraine gegründet worden, wo ukrainische Streitkräfte gegen die von Moskau unterstützten prorussischen Separatisten kämpften. Die Gruppe wurde in der Folge in die ukrainische Armee integriert. Seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 kämpfte das Aidar-Bataillon vor allem in der ostukrainischen Stadt Bachmut.