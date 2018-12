Die USA hinterlassen mit ihrem Abzug aus Syrien ein gefährliches Machtvakuum. In dieses stoßen nun Russland und die Türkei. Allerdings haben beide Staaten verschiedene Interessen. Nun signalisieren Moskau und Ankara ein koordiniertes Vorgehen.

Nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien wollen Russland und die Türkei ihren künftigen Einsatz in dem Bürgerkriegsland abstimmen. In dem "neuen Kontext" würden die russische und die türkische Armee "ihre Aktionen weiterhin koordinieren", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach Gesprächen mit einer türkischen Delegation in Moskau. Ziel sei es, "die terroristische Bedrohung in Syrien auszulöschen".

Beide Länder teilten das Ziel, "terroristische Organisationen" aus Syrien zu vertreiben, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach den Gesprächen. Die Türkei werde zudem an ihrer Kooperation mit dem Iran festhalten.

US-Präsident Donald Trump hatte den vollständigen Abzug der US-Armee aus Syrien angekündigt und erklärt, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei besiegt. Nach Angaben des Weißen Hauses wurde bereits damit begonnen. Der Prozess könnte mehrere Monate dauern. Er verschiebt die Machtbalance im arabischen Bürgerkriegsland.

Die wichtigste US-Verbündete am Boden ist die Kurdenmiliz YPG, die im Nordosten des Landes die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) anführt. Sie wurde dabei von den US-Truppen unterstützt. Die Türkei hatte zuvor gedroht, in das Gebiet einzumarschieren.

Thema der russisch-türkischen Unterredung war zudem die Entwicklung in der syrischen Nordprovinz Idlib ab. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu ging es unter anderem um die dortige Sicherheitslage und die Demilitarisierung der Region. Auch ein mögliches Treffen der Staatschefs Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan im kommenden Jahr war Gegenstand.

Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht die kurdische Milizen im Norden Syriens als Hauptgegner.