Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen ist nach Prognosen des ZDF die SPD mit 30 Prozent stärkste Kraft geworden. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte machte damit die Sozialdemokraten wieder zur führenden Partei im Stadtstaat, nachdem die CDU bei der Wahl 2019 Platz eins erobert hatte. Am Sonntag holte die CDU mit 24,5 Prozent laut Forschungsgruppe Wahlen den zweiten Platz.

Die Grünen kommen auf 12 Prozent, die Linke kommt auf 11 Prozent der Stimmen. Damit hätte das regierende Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei weiter eine Mehrheit, auch wenn die Grünen deutliche Verluste hinnehmen müssen.

Die FDP kommt auf 5 Prozent und sichert sich damit den Wiedereinzug in die Bürgerschaft. Die rechtskonservative Partei Bürger in Wut erzielt 10,5 Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen laut Forschungsgruppe Wahlen 7 Prozent. Bei der diesjährigen Bürgerschaftswahl konnten Kandidaten der AfD nicht antreten, weil die Landespartei tief zerstritten ist und keine regelkonforme Kandidatenliste zustande gebracht hat. Die SPD führt in Bremen seit 77 Jahren ununterbrochen die Regierung an.

"Für uns ist das nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben, insofern ist die Enttäuschung natürlich groß", sagte der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour mit Blick auf Verluste von etwa 5 Prozentpunkte. Die Grünen befinden sich wegen der Trauzeugen-Affäre im Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und wegen des umstrittenen Verbots für neue Öl- und Gasheizungen in den Umfragen bundesweit im Abwind. In Bremen waren die Grünen aber auch wegen ihrer Verkehrspolitik zunehmend unbeliebt.





