Schwedens Außenminister Billström (l.) spricht beim NATO-Treffen in Brüssel mit dem türkischen Außenminister Fidan.

Lange hat die Türkei den NATO-Beitritt Schwedens blockiert. Nun soll Ankara versichert haben, den Antrag "binnen Wochen" zu ratifizieren. Schwedens Außenminister Billström ist sich sicher, dass auch Ungarn dem Beitritt dann nicht mehr im Wege stehen wird.

Schweden hofft weiter auf einen raschen NATO-Beitritt. Der schwedische Außenminister Tobias Billström sagte am Rande des NATO-Treffens in Brüssel, der türkische Außenminister Hakan Fidan habe ihm versichert, er erwarte die Ratifizierung des Beitrittsantrags durch das Parlament in Ankara "binnen Wochen".

Die schwedische Beitrittsakte liegt im türkischen Parlament, seit Präsident Recep Tayyip Erdogan sie im Oktober weitergeleitet hatte. Auch Ungarn hat Schwedens Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis noch nicht ratifiziert. Billström zufolge hat Ungarn seine Zusage bekräftigt, nicht das letzte Land zu sein, das Schwedens NATO-Beitritt ratifiziert. "Das bedeutet, dass es mehr in den Händen Ankaras als vielleicht in denen Budapests liegt", sagte er.

"Wir erwarten weißen Rauch aus Budapest, sobald es weißen Rauch aus Ankara gibt." Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte das traditionell blockfreie Schweden gemeinsam mit dem Nachbarn Finnland die NATO-Mitgliedschaft im Mai des vergangenen Jahres beantragt. Auf dem Gipfel in Vilnius sagte Schweden unter anderem ein härteres Vorgehen gegen die Arbeiterpartei Kurdistans zu, die in der Türkei als "Terrororganisation" verboten ist.