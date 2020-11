So gehen die Länder in den Corona-Gipfel

Weihnachtsregeln für Deutschland So gehen die Länder in den Corona-Gipfel

Ausnahmeweihnachten 2020, doch am Brandenburger Tor hängen schon die Lichterketten.

Der nächste Coronagipfel von Bund und Ländern steht bevor. Vor dem Treffen mit Kanzlerin Merkel schärfen die 16 Ministerpräsidenten ihre Beschlussvorlange noch einmal nach. Neben vorgezogenen Weihnachtsferien gibt es härtere Kontrollen der Auflagen und mehr Geld für Schulbusse.

Bund und Länder wollen bei Spitzenberatungen am morgigen Mittwoch die weiteren Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie vereinbaren. Eine Beschlussvorlage der Länder sieht vor, die derzeit auf Ende November befristeten Lockdown-Maßnahmen bis 20. Dezember zu verlängern. Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden, für Weihnachten und Silvester sind jedoch Ausnahmen vorgesehen.

Vor dem Gipfelgespräch berieten die Länder am Abend mit Kanzleramtschef Helge Braun und fügten ihrer ursprünglichen Beschlussvorlage weitere Verschärfungen hinzu. So wollen Bund und Länder künftig das Einhalten der Corona-Auflagen flächendeckend strenger kontrollieren. Vorgesehen sind demnach auch verdachtsunabhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, um das Einhalten der Quarantäneverordnungen zu überprüfen.

Außerdem einigen sich Bund und Länder auf schärfere Auflagen für den Einzelhandel. In den Geschäften solle sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält. Bisher liegt die Marke bei einem Kunden pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Wechselunterricht ab 7. Klasse

Auch zum Schulbetrieb gibt es Änderungen in der aktualisierten Länder-Beschlussvorlage, die ntv.de vorliegt. Der Ferienbeginn wird bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen. In Ländern oder Regionen mit vielen Corona-Infektionen sollen in den Schulen ab Jahrgangsstufe 7 Konzepte wie ein Wechselunterricht umgesetzt werden. Damit soll gewährleistet sein, dass der Mindestabstand im Unterricht eingehalten werden kann. Auch soll der Unterricht gestaffelt beginnen, damit die Anfahrt der Schüler morgens entzerrt wird. Dafür sind 2,5 Milliarden Euro Bundesmittel für zusätzliche Schülerverkehre vorgesehen.

Die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich damit auf eine gemeinsame Linie für die Verhandlungen mit dem Bund über die weiteren Corona-Maßnahmen verständigt. Die Kanzlerin wird am Donnerstag schließlich eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Am 15. Dezember sollen sich Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten.

Diese Maßnahmen sieht die Länder-Beschlussfassung darüber hinaus im Detail vor: