CSU-Chef Söder nennt die AfD den "Hauptgegner" im bayerischen Landtagswahlkampf. Zugleich erneuert er seine harte Kritik an den Grünen. Die "wollen das ganze Land bevormunden und ständig neue Verbote und Vorschriften erlassen", sagt er.

In der unionsinternen Debatte um den Umgang mit der AfD hat der CSU-Vorsitzende Markus Söder sich klar von dieser Partei abgegrenzt. Auf die Frage, wer sein Hauptgegner sei, die AfD oder die Grünen, sagte der bayerische Ministerpräsident dem "Spiegel", dies sei "natürlich die AfD".

Söder betonte die generelle Gefahr, die seiner Ansicht nach von der AfD ausgehe. Sie sei "die Partei, die unsere Demokratie zerstören will und Deutschland raus aus EU und NATO führen will", warnte er. "Daher müssen wir die AfD hart stellen."

Zugleich kritisierte Söder die Grünen deutlich. Diese seien "einer unserer Wettbewerber und innerhalb der Ampelkoalition sicherlich die Partei, die von uns am weitesten entfernt ist", so der CSU-Chef. "Die Grünen wollen das ganze Land bevormunden und ständig neue Verbote und Vorschriften erlassen." Das nerve viele Bürgerinnen und Bürger, daher komme in Bayern Schwarz-Grün nicht infrage.

"Diesen Leuten legen wir das Handwerk"

Bereits auf dem Parteitag in München hatte Söder die AfD scharf angegriffen. Dort las er Zuschriften von mutmaßlichen Anhängern der Partei vor, in denen ihm etwa gedroht wurde, er gehöre "an der Bavaria aufgehängt". Söder schloss in seiner Rede nicht nur eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, sondern sagte: "Diesen Leuten legen wir das Handwerk, so wahr mir Gott helfe, wir als CSU verhindern das, dass solche Leute die Macht in unserem Land übernehmen!"

Im "Spiegel"-Interview räumte Söder zugleich ein, dass Kritik an den Grünen die eigene Anhängerschaft mobilisiere. "Die Grünen machen einfach eine falsche Politik und haben in Berlin den Nachweis der Regierungsfähigkeit nicht erbracht."

CDU-Chef Friedrich Merz hatte die Grünen im Juni den "Hauptgegner" der Union genannt und damit auch innerparteiliche Kritik ausgelöst, obwohl er deutlich gemacht hatte, dass die Aussage sich auf die drei Parteien der Ampelkoalition bezog. Weitere Kritik an Merz gab es nach einem Sommerinterview, in dem er die "Brandmauer" der CDU zur AfD infrage zu stellen schien.