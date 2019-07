Südkorea beteiligt sich an US-Militäreinsatz

Grüne für deutsche Beteiligung Südkorea beteiligt sich an US-Militäreinsatz

Die Lage an der wichtigen Handelsstraße am Persischen Golf wird zunehmend kritischer. Südkorea schickt eine Spezialeinheit hin, um die USA zu unterstützen. Auch der außenpolitische Sprecher der Grünen befürwortet überraschend eine Bundeswehr-Beteiligung.

Südkorea beteiligt sich einer Zeitung zufolge an dem US-geführten Militäreinsatz zum Schutz von Tankern in der Straße von Hormus. Die Marine-Einheit "Cheonghae" solle vom Kampf gegen die Piraterie vor Somalia abgezogen werden, berichtete "Maekyung" unter Berufung auf hochrangige Regierungskreise. Zu der Einheit gehört ein Zerstörer. Möglicherweise würden zudem Hubschrauber abkommandiert. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte, eine Entscheidung zu den Helikoptern sei nicht gefallen. Nach Angriffen auf Öl-Tanker in der Wasserstraße hatten die USA Verbündete zu einem gemeinsamen Einsatz aufgerufen.

In der Debatte um einen militärischen Einsatz an der Straße von Hormus, hat sich nun auch der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour, geäußert. Überraschend befürwortet er einen Einsatz der Bundeswehr am Persischen Golf unter dem Dach einer EU-Mission. Man müsse alles unternehmen, um eine Deeskalation der Lage herbeizuführen, die durch Überreaktionen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran entstehen könnten. "Ein Einsatz der Bundeswehr kann deshalb zur Deeskalation beitragen", sagte Nouripour der "Passauer Neuen Presse".

Wichtig seien aber die Rahmenbedingungen: Eine Beteiligung im Rahmen einer "Koalition der Willigen" unter US-Führung lehne er ab, denn das Bundesverfassungsgericht mache eindeutige Vorgaben für Auslandseinsätze. "Dazu gehört ein Einsatz im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit, wie etwa der EU. Alles andere als eine EU-Mission würde die Situation weiter destabilisieren."

Großbritannien hatte vor wenigen Tagen die Idee einer europäischen Militärmission in der Straße von Hormus aufgeworfen, nachdem ein britischer Tanker in der strategisch wichtigen Meerenge von den iranischen Revolutionsgarden festgesetzt worden war. Die Gespräche über eine solche Mission laufen noch. Die Optionen reichen von einer reinen Beobachtungsmission bis hin zu militärischen Eskorten für die Handelsschiffe. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte eine Beteiligung der Bundeswehr an einer europäischen Schutzmission nicht grundsätzlich ausgeschlossen.