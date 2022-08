Moskau unterstellt den USA, sich in den Ukraine-Krieg einzumischen, indem sie Raketenangriffe freigeben. Dabei beziehen sie sich auf einen führenden Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Laut Russland sei die US-Regierung verantwortlich, wenn Raketen zivile Ziele im Donbass treffen.

Russland wirft den USA eine direkte Verwicklung in den Ukraine-Krieg vor. US-Spione würden ukrainische Raketenangriffe auf russische Streitkräfte genehmigen und koordinieren, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadim Skibizki, habe gegenüber der Zeitung "Telegraph" zugegeben, dass die US-Seite die Raketenangriffe koordiniere. "All dies beweist unbestreitbar, dass Washington entgegen den Behauptungen des Weißen Hauses und des Pentagons direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt ist", so das Ministerium. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sei direkt für alle von der Ukraine genehmigten Raketenangriffe auf Wohngebiete und zivile Infrastruktur im Donbass und anderen Regionen verantwortlich, die zum massenhaften Tod von Zivilisten geführt hätten.

Das ist nicht das erste Mal das den USA eine direkte Beteiligung in der Ukraine unterstellt wird. So gab es Berichte, wonach US-Informationen dem ukrainischen Militär geholfen hätten, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte "Moskwa" (Moskau) zu versenken. Die damalige Sprecherin von Präsident Biden, Jen Psaki, nannte dies eine überzogene Aussage. Auch wies sie zurück, dass amerikanische Geheimdienste der Ukraine dabei geholfen hätten, russische Generäle auszuschalten.

Dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufolge verläuft der Militäreinsatz in der Ukraine nach Plan. Die ukrainischen Streitkräfte in der östlichen Region Donezk würden zurückgedrängt. "Nachdem wir die Kontrolle über das Gebiet der Volksrepublik Luhansk übernommen haben, wird die Volksrepublik Donezk wie geplant befreit", sagte Schoigu vor führenden Generälen mit Blick auf die Separatistenregionen in der Ost-Ukraine. Mehrere Siedlungen seien kürzlich eingenommen worden, dazu auch das größte Wärmekraftwerk in Europa.

Die USA haben zuvor weitere Militärhilfe im Umfang von bis zu 550 Millionen Dollar für die Ukraine angekündigt. Darunter sei weitere Munition für die HIMARS-Raketensysteme, wie das Verteidigungsministerium in Washington mitteilte. HIMARS-Mehrfachraketenwerfer haben eine größere Reichweite und sind präziser als die noch aus Sowjetzeiten stammende Artillerie der Ukraine. Sie sollen der Ukraine helfen, den Feuerkraft-Vorteil der russischen Streitkräfte wettzumachen. Biden hat erklärt, er wolle, dass die Ukraine den russischen Angriff abwehre, er wolle aber keine direkte Konfrontation von amerikanischen und russischen Soldaten.