Donald Trump schafft es schon wieder: Allen Umfragen zum Trotz gewinnt der US-Präsident wichtige Bundesstaaten wie Florida, Ohio und Texas und macht die Wahl wie schon vor vier Jahren spannender als vielen lieb ist. Schon jetzt steht fest: Einen Denkzettel in Form eines klaren Sieges für die Demokraten wird es nach vier Jahren unrühmlicher Präsidentschaft nicht geben. Aber die Anhänger von Joe Biden müssen (noch) nicht verzweifeln: Ein Desaster wie 2016 muss sich nicht zwingend wiederholen.

Warum ist das Rennen plötzlich so eng?

Donald Trump hat in allen traditionellen republikanischen Hochburgen gewonnen und überraschend deutlich auch im neuen "Battleground" Texas, in dem Joe Biden vor der Wahl durchaus Chancen auf eine Überraschung eingeräumt wurden. Außerdem gingen bisher fast alle wichtigen "Swing States", in denen die Wähler ihre Meinung von Wahl zu Wahl ändern, und in denen die Ergebnisse bereits vorliegen, an den Amtsinhaber: Trump konnte sich Florida sowie Ohio sichern, ebenfalls überraschend deutlich. In anderen umkämpften Staaten wird noch ausgezählt. In fast allen führt der US-Präsident.

Kurz: Die optimistischsten Prognosen sind aus demokratischer Sicht nicht eingetreten, dadurch blieb auch der frühzeitige K.O. von Trump und den Republikanern aus.

Wie sieht es für Joe Biden aus?

Schlechter als gedacht. Dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten ist bisher nur eine winzige Überraschung gelungen: Im Mini-Staat Nebraska können die Wahlmänner und -frauen anders als in fast allen anderen Bundesstaaten aufgeteilt werden. 2016 sicherte sich Trump alle fünf Stimmen für das Electoral College, dieses Jahr geht immerhin eine davon an Biden.

Ansonsten hat der Herausforderer bisher lediglich seine Pflicht erfüllt: Kleine wie große demokratische Hochburgen wurden deutlich gewonnen, mit Minnesota konnte er wenigstens einen "Swing State" verteidigen. Stand jetzt gleicht das Wahlergebnis verdächtig der Hillary-Clinton-Niederlage.

Was macht den Demokraten Hoffnung?

Die Wüstenstaaten Arizona und Nevada. Der eine, Arizona, wird Biden in US-Medien bereits zugeteilt, im anderen, Nevada, liegt er laut Prognosen von CNN und der "New York Times" ebenfalls in Führung. Der Sieg in Nevada war zu erwarten, der in Arizona zeigt dagegen, dass die Umfragen nicht völlig daneben lagen: Ähnlich wie in Texas haben die Demokraten auch diese einstige Hochburg der Republikaner in einen "Battleground" verwandelt, mit einem entscheidenden Unterschied: Arizona beweist, dass sie solche Abstimmungen nicht nur spannend machen, sondern auch gewinnen können. Das versprüht etwas Optimismus für einen anderen konservativen Staat im Wandel: In Georgia liefern sich Biden und Trump ein "Kopf an Kopf"-Rennen.

Noch ein anderer Aspekt wird von US-amerikanischen Wahlexperten immer wieder betont: Aufgrund des Auszählungssystems könnte die Führung von Trump im wichtigen "Swing State" Pennsylvania - laut Prognosen führt er 56 zu 43 Prozent - täuschen. Denn dort müssen noch Hunderttausende Stimmen von Briefwählern gezählt werden, die mutmaßlich in großen Teilen auf Biden entfallen werden. Der amerikanische Wahlexperte Jonathan Tamari formuliert es auf Twitter für Pennsylvania so: "Biden hat einen riesigen Rückstand. Er kann vielleicht noch gewinnen, aber wenn, wird es sehr, sehr knapp."

Ähnlich ist die Situation in den übrigen beiden "Swing States" Michigan und Wisconsin: Wie in Pennsylvania durfte die Zählung der Briefwahlstimmen dort frühestens am Wahltag beginnen. Die Verteilung Zehntausender, womöglich sogar Hunderttausender Stimmen, steht noch aus. Auch in Michigan müsste Biden allerdings einen Rückstand aufholen.

Welche dieser Staaten braucht Biden?

Angenommen, Alaska und North Carolina gehen wie erwartet an die Republikaner, und Hawaii wie erwartet an die Demokraten. Dann steht Biden bei 244 Wahlmännern und -frauen, Trump hätte 232 Stimmen für das Electoral College sicher.

Bleiben vier wahlentscheidende Bundesstaaten übrig: Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Von diesen dürfte aufgrund der Auszählungsregeln als erstes Georgia sein Ergebnis melden, um 14 Uhr deutscher Zeit nehmen die Wahlhelfer ihre Arbeit wieder auf. Derzeit hat Trump nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen einen Vorsprung von gut 100.000 Stimmen, es fehlen aber noch Zehntausende Stimmen der Briefwähler - unter anderem aus dem Bezirk, zu dem auch die Großstadt und demokratische Hochburg Atlanta gehört. Mögliche Optionen sind:

Gewinnt Biden Georgia , reicht ihm ein Staat aus dem Block Pennsylvania, Michigan und Wisconsin.

, reicht ihm aus dem Block Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Gewinnt Trump Georgia , braucht er zwei Staaten aus dem Block Pennsylvania, Michigan und Wisconsin.

, braucht er aus dem Block Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Verliert Trump Georgia, muss er alle drei Staaten, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, gewinnen.

Bis die Auszählung in diesen drei Staaten beendet ist, kann es noch bis zum Freitag dauern. Geht der Wunsch der Demokraten auf, haben sie in mindestens einem davon den Rückstand wettgemacht. Kein Wunder, dass Trump die Auszählung sofort stoppen möchte.