Die Söldner-Gruppe Wagner steht dem Kreml in internationalen Konflikten zur Seite, so auch in der Ukraine. Dafür soll sie nach Angaben des Weißen Hauses Raketen aus Nordkorea bekommen. Die Vereinigten Staaten stufen den Verbund offiziell als kriminell ein, um Sanktionen zu verschärfen.

Die USA stufen die im Ukraine-Krieg aktive russische Söldnergruppe Wagner offiziell als "transnationale kriminelle Organisation" ein. Die Gruppe begehe "Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, in Washington. Wagner zur transnationalen kriminellen Organisation zu erklären, ermögliche zusätzliche Sanktionen gegen die Söldnergruppe.

Die von Jewgeni Prigoschin, einem langjährigen Vertrauten des russischen Staatschefs Wladimir Putin, angeführte Gruppe ist nach Kirbys Angaben mit rund 50.000 Kämpfern in der Ukraine im Einsatz. Davon seien 40.000 aus Gefängnissen rekrutiert worden. Wagner erhalte zudem im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Raketen aus Nordkorea. Kirby zeigte Aufnahmen, die den Transport der Rüstungsgüter von Nordkorea nach Russland per Zug belegen sollen.

Ende September räumte Prigoschin ein, die Wagner-Gruppe im Jahr 2014 gegründet zu haben, um in der Ukraine zu kämpfen. Er gestand zudem die Präsenz der Söldner in Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika ein. Die paramilitärische Gruppe steht seit Jahren im Verdacht, an verschiedenen Konfliktschauplätzen im Verborgenen für den Kreml zu arbeiten. Im Oktober eröffnete sie in St. Petersburg ein offizielles Hauptquartier.

Prigoschins Firma kocht für Putin

Moskau hat dies stets bestritten und jegliche Verbindung mit paramilitärischen Gruppen verneint. Die Wagner-Truppe selbst machte Schlagzeilen, weil sie vermehrt in russischen Straflagern Gefangene für den Ukraine-Krieg rekrutierte. Prigoschin soll persönlich in einem Lager um Rekruten geworben haben.

Den Beinamen "Koch Putins" trägt Prigoschin, weil er Putin in einem seiner Restaurants kennengelernt haben soll. Der Unternehmer bekommt außerdem vom Staat lukrative Verträge für die Schulspeisung und Versorgung von Kindergärten. Seine Catering-Firma Concorde kocht auch für den Kreml. Eine Trollfabrik in St. Petersburg, die im Internet gezielt Falschnachrichten verbreitet, wird ebenfalls mit ihm in Verbindung gebracht.