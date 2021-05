Anfang Juni ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ministerpräsident Haseloff strebt eine weitere Amtszeit an. Eine aktuelle Umfrage sieht seine CDU eineinhalb Wochen vor der Abstimmung vor der AfD. Deutliche Einbußen muss wohl die Linke hinnehmen.

Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sieht eine neue Umfrage die regierende CDU vorn. Nach der ARD-Umfrage kann die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff bei dem Urnengang am 6. Juni mit 28 Prozent der Stimmen rechnen. Das wären knapp zwei Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Die AfD käme auf 24 Prozent und wäre damit etwa so stark wie bei der Wahl 2016.

Die SPD liegt in der Umfrage bei 11 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau der vorangegangenen Landtagswahl. Es folgt die Linke mit 10 Prozent, was ein Minus von mehr als 6 Punkten bedeutet. Die Grünen erreichen 9 Prozent und könnten ihr Ergebnis fast verdoppeln, während die FDP mit 8 Prozent nach zehn Jahren die Rückkehr in den Magdeburger Landtag schaffen würde.

Die regierende Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen hätte damit weiterhin eine eigene Mehrheit. Jeder Vierte gibt in der Umfrage allerdings an, dass er nicht wählen gehen will oder nicht zu einer bestimmten Partei neigt.

Mit 51 Prozent ist gut die Hälfte der Befragten aktuell mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden. Das sind fünf Punkte mehr als Mitte April. Mit 66 Prozent halten zwei Drittel Haseloff für einen guten Ministerpräsidenten. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragte für den Sachsen-Anhalt-Trend im Auftrag der ARD-"Tagesthemen" von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche 1249 Wahlberechtigte.