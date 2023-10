Der Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen wird international verurteilt. Die Hamas spricht von einem israelischen Angriff, Israel dagegen gibt militanten Palästinensern die Schuld. Mehrere Videos sollen das beweisen.

Israels Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich sei. In dem Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Dabei sollen Hunderte von Menschen getötet worden sein.

Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Nach Angaben der Armee schlug dort stattdessen eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein. Diese wies die Schuldzuweisung zurück.

Der offizielle Account des Staates Israel auf X, vormals Twitter, verbreitete ein weiteres Video, das den Einschlag der Rakete zeigen soll. Das Videomaterial stammt vom arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. "Eine Sendung von Al Jazeera dokumentierte den Moment, als der Islamische Dschihad eine Rakete abfeuerte, die fehlschlug und ein Krankenhaus in Gaza traf und Hunderte tötete", schrieb Israel dazu.

"Da gab es offenbar eine Fehlfunktion"

Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus sagte dem US-Sender CNN außerdem, das Militär habe Beweise vorliegen über ein von Israel abgehörtes Gespräch zwischen Hamas-Terroristen. Sie hätten gesagt: "Oh, da gab es offenbar eine Fehlfunktion oder eine Explosion einer Rakete, die im Gazastreifen gelandet ist." Zudem sei kurz vor dem Vorfall eine Salve von Raketen aus dem mittleren oder nördlichen Abschnitt des Gazastreifens in Richtung Israel abgefeuert worden. Diese sei auf Israels Radarsystem verzeichnet worden.

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das der islamistischen Hamas unterstellt ist, machte Israel für den Beschuss verantwortlich. "Zwischen 200 und 300 Menschen" seien dabei getötet und viele weitere verletzt worden, hieß es. Auch mehrere arabische Staaten sprachen von einem Angriff Israels.

Moskau fordert Aufklärung

Russland verurteilte den Raketeneinschlag als ein schockierendes Verbrechen. Das Außenministerium in Moskau hatte Israel aufgefordert, Satellitenbilder als Beweis für seine Behauptung vorzulegen, um zu zeigen, dass es nichts mit dem Angriff zu tun habe. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte Radio Sputnik, der Angriff sei ein schockierendes, menschenverachtendes Verbrechen.

Auch das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich. "Wir sind zutiefst schockiert angesichts der Berichte über hunderte Tote im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza", erklärte das Außenministerium auf seinem englischsprachigen Account auf X. "Zivile Ziele, insbesondere ein voll funktionstüchtiges Krankenhaus mit Patienten und medizinischem Personal, dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden." Zivilisten müssten in Konflikten geschützt werden, hieß es weiter.