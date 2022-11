Was die Kongresswahlen so spannend macht

"Midterm Elections" in den USA

"Midterm Elections" in den USA Was die Kongresswahlen so spannend macht Von Martin Morcinek

Zentrum der Macht: Das US-Kapitol in Washington, D.C.

Politische Zitterpartie in den USA: Zwei Jahre nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden stehen im US-Kongress Zwischenwahlen an. Gewinnen die Republikaner im Abgeordnetenhaus und im Senat die Oberhand? Die wichtigsten Daten im Überblick.

Tag der Entscheidung in den Vereinigten Staaten: Am Dienstag, den 8. November, werden die Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress neu bestimmt. Die sogenannten Midterm Elections (deutsch: Zwischenwahlen) fallen turnusgemäß genau in die Halbzeit des jeweils amtierenden Präsidenten.

Diesmal haben die Kongresswahlen besondere Bedeutung: In beiden Kammern - Senat und Repräsentantenhaus - kontrollieren die Demokraten bisher nur eine hauchdünne Mehrheit. Das anstehende Votum könnte diesen Vorsprung zunichte machen. Verliert US-Präsident Joe Biden an Rückhalt? Gelingt den Anhängern von Ex-Präsident Donald Trump unter den Republikanern eine Art Comeback?

Im US-Repräsentantenhaus zählen bisher nur 220 der 435 Abgeordneten zu den Demokraten. Die Schwelle zur Mehrheit liegt bei 218 Sitzen. Drei Mandate sind derzeit aufgrund eines Todesfalls und zweier Rücktritte nicht vergeben. Bidens Einfluss in dieser Kongresskammer stützt sich also bisher nur auf eine knappe Mehrheit von zwei Stimmen.

Im US-Senat fällt der Vorsprung der Demokraten noch knapper aus: Nur 48 der 100 Senatoren gingen nach der zurückliegenden Kongresswahl vor zwei Jahren an die Demokraten. Die Verhältnisse im US-Senat spiegeln damit die Zerrissenheit der politischen Landschaft in den USA wider: Die Machtverhältnisse in der US-Hauptstadt Washington, D.C. stehen auf Messers Schneide.

50 Senatoren - und damit exakt die Hälfte - gehören den Republikanern an. Zwei Senatoren - Angus King aus Maine und Bernie Sanders aus Vermont - wurden als Parteiunabhängige ("Independents") in den Senat gewählt. Da sie üblicherweise im Zweifelsfall mit den Demokraten stimmen, wären die parteipolitischen Machtverhältnisse ausgeglichen - wäre das nicht US-Vizepräsidentin Kamala Harris.

Bidens Vize sitzt qua Amt zugleich auch als Senatspräsidentin der zweiten Kongresskammer vor. Bei Stimmengleichheit erhält sie ein Sonderstimmrecht. In parteipolitischen Kampfabstimmungen kann die Demokratin somit den Ausschlag geben.

Das US-Wahlrecht gibt für Kongresswahlen eine schnelle Taktung vor: Alle zwei Jahre endet die Amtszeit aller 435 Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus. In der zweiten Parlamentskammer, dem US-Senat, wird dagegen im zweijährigen Rhythmus jeweils nur ein Drittel der insgesamt 100 Senatorenposten neu vergeben.

Für Präsident Biden geht es bei den Zwischenwahlen um seine politische Zukunft und seine Gestaltungsspielräume in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit: Die Mehrheitsverhältnisse im Kongress legen fest, ob ihm für die verbleibenden zwei Jahre bis zur nächsten Präsidentschaftswahl größere Einflussmöglichkeiten bleiben, oder nicht. Ein US-Präsident ohne Unterstützung im Senat oder im Repräsentantenhaus muss mit Widerstand gegen alle Gesetzesvorhaben aus dem Weißen Haus rechnen.

Ein Präsident ohne Mehrheit im Kongress kann kaum noch gestalten. Im politischen Sprachgebrauch verwandelt er sich in eine "lame duck", eine lahme Ente. Geschwächt und ohne vorzeigbare politische Großprojekte blickt ein solcher Präsident dann einem wenig aussichtsreichen Rennen um eine zweite Amtszeit entgegen.

Für die USA und die theoretisch rund 240 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner im wahlberechtigten Alter steht noch mehr auf dem Spiel: Die Kongresswahlen stellen die politischen Weichen in den parlamentarischen Entscheidungszentren und weit darüber hinaus. Zeitgleich mit den Kongresswahlen werden in vielen der 50 Bundesstaaten wichtige Positionen auf bundesstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene neu besetzt.

Ins Repräsentantenhaus gewählt werden können alle US-Bürgerinnen und -Bürger, die mindestens 25 Jahre alt sind, seit mindestens sieben Jahren die US-Staatsbürgerschaft besitzen und in dem Bundesstaat leben, für den sie antreten. Die Zahl der Abgeordneten je Bundesstaat orientiert sich an der Bevölkerungszahl. Die Mandate werden nach Kongresswahlbezirken vergeben.

Die Amtszeit von US-Senatorinnen und -Senatoren läuft im Regelfall über sechs Jahre. Der anteilige Austausch von jeweils einem Drittel der Sitze alle zwei Jahre zielt darauf ab, eine gewisse Kontinuität in der politischen Arbeit der zweiten Kongresskammer zu ermöglichen.

Kandidatinnen und Kandidaten für den US-Senat müssen mindestens 30 Jahre alt sein, seit mindestens neun Jahren die US-Staatsbürgerschaft besitzen und ebenfalls in dem Bundesstaat leben, für den sie zur Wahl antreten. Die 50 US-Bundesstaaten entsenden jeweils zwei Senatoren.