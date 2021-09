Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern Wer mit wem im Schweriner Schloss? Martin Morcinek

In Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich für die SPD eine komfortable Lage ab: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kann sich nach der Wahl wohl einen Koalitionspartner aussuchen. Welche Parteienbündnisse wären denkbar?

In Mecklenburg-Vorpommern deutet nichts auf einen bevorstehenden Machtwechsel hin. Die seit 2017 amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erreicht in dem nur rund 1,6 Millionen Einwohner zählenden Bundesland im Nordosten hohe Beliebtheitswerte. Auch ihre Partei, die SPD, liegt dort in den Umfragen deutlich vorn.

Kommt es im Schweriner Landtag zu einer Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition? Welche Regierungskonstellationen wären auf Grundlage der jüngsten Umfrageergebnisse rechnerisch möglich, welche Bündnisse sind politisch denkbar? Der ntv.de Koalitionsrechner zeigt die wahrscheinlichen Mehrheitsverhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern:

Bis zum Wahltag ist noch alles offen: Neben der auffallenden Schwäche der CDU hängt vieles auch vom Abschneiden der Grünen und der Liberalen ab. Gelingt beiden Parteien der Wiedereinzug ins Landesparlament, stünden der SPD gleich mehrere Koalitionsoptionen offen.

Die CDU dagegen muss sich in der politischen Heimat der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel auf herbe Verluste einstellen. Merkel hatte im Norden Mecklenburg-Vorpommerns ihren Bundestagswahlkreis. Dem Vernehmen nach beeinflusste sie lange auch die Landes-CDU. In schneller Abfolge wechselten jedoch in den vergangenen Jahren die Landesvorsitzenden.

Dazu kommen die Wirren um den konservativen Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor, der nach einer Lobbyisten-Affäre auf eine Kandidatur zum CDU-Landesvorsitzenden verzichten musste. Die Christdemokraten stellten stattdessen Landrat Michael Sack aus Vorpommern-Greifswald als Schwesigs Herausforderer auf.

Der frühere Berufsschullehrer Sack hat einen schweren Stand: In den Umfragen rutschte die CDU zuletzt weiter ab. Mit einem prognostizierten Stimmanteil von nur noch 15 Prozent muss die Partei ein historisch schwaches Wahlergebnis fürchten.

Bereits vor fünf Jahren schnitt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nur als drittstärkste Kraft ab. Verluste bei der Wahl zeichnen sich jedoch auch für die AfD ab, die 2016 noch 20,8 Prozent der gültigen Zweitstimmen erreichte. In den jüngsten Umfragen wird die "Alternative" teils bei nur noch 17 Prozent gesehen.