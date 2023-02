Auch in schwierigen Zeiten zahlt sich guter Service aus und wird belohnt: Das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv zeichnen die servicebesten Unternehmen mit dem Deutschen Servicepreis aus. Der renommierte Award wird bereits zum 13. Mal verliehen. Erstmals werden in diesem Jahr auch Startups berücksichtigt.

Der Deutsche Servicepreis soll Verbrauchern Orientierung geben, denn ausgezeichnet werden nur Unternehmen, die ihre Kunden auf ganzer Linie überzeugen. Diese Unternehmen hat das Deutsche Institut für Service-Qualität zusammen mit ntv auch in diesem Jahr mit dem Servicepreis geehrt.

Grundlage der Preisverleihung ist eine umfassende Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen. Dabei wurden 2230 Unternehmen untersucht. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter.

Beratung vor Ort kann überzeugen

Dabei belegen die Ergebnisse der Jahresauswertung auch: Von einer Servicewüste kann in Deutschland keine Rede sein. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, fasst die Ergebnisse zusammen: "In der Gesamtheit betrachtet erreicht der Service ein gutes Niveau. Insbesondere die Beratung vor Ort kann in vielen Branchen überzeugen. Der Preis würdigt etablierte Unternehmen wie auch Startups, die in puncto Service Maßstäbe setzen."

Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Service-Magazine: "ntv steht für eine hohe journalistische Qualität und Glaubwürdigkeit. In unseren Service-Magazinen legen wir den Fokus auf eine verbraucherorientierte Berichterstattung. Dazu zählen auch Meldungen wie die über den Deutschen Servicepreis. Das Aufzeigen von Unternehmen mit ausgeprägter Kundenorientierung bietet einen Mehrwert, von dem Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren können."

Ausgezeichnet werden jeweils die drei besten Unternehmen in 49 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Haus und Wohnung, Mobilität, Gesundheit, Bildung, Finanzen, Reise, Fashion und Lebensmittel.

Zu den diesjährigen Preisträgern zählen beispielsweise Comdirect, das Vergleichsportal Check24, die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, der Sport- und Wellness-Anbieter David Lloyd Meridian Spa & Fitness, die Online-Apotheke Doc Morris oder der Ferienhaus-Spezialist HomeToGo.