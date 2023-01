Zweimal gewinnt Jaromir Jagr den Stanley-Cup, er ist Eishockey-Olympiasieger und eine echte NHL-Legende. 844 Treffer erzielte er in der besten Eishockey-Liga der Welt. Genug für mehrere Profileben. Doch der Tscheche schreibt noch ein neues Kapitel. Lust hatte er darauf eigentlich nicht.

Jaromir Jagr ist eine NHL-Legende: Der Tscheche gewann mit den Pittsburgh Penguins zweimal den Stanley-Cup, nur Wayne Gretzky, der wohl größte Eishockey-Spieler aller Zeiten, erzielte in der langen Ligageschichte mehr Scorerpunkte als Jagr. Als Olympiasieger, Weltmeister und NHL-Champion ist das Idol Mitglied im exklusiven Triple Gold Club. Nun hat es Jagr auch in einen anderen besonderen Zirkel geschafft: Bei der 3:4-Niederlage seines Klubs HC Kladno gegen Skoda Pilsen erzielte Jagr den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 - als Fünfzigjähriger in einer Profiliga. Geplant war das so nicht, vor allem nicht von ihm selbst.

Bis 2018 spielte Jagr seit 1990 mit einer dreijährigen Unterbrechung in der besten Liga der Welt - dann kehrte er zu seinem Heimatklub HC Kladno zurück. Als Spieler, hauptsächlich aber als Besitzer des Vereins. 2019 stieg der Klub in die höchste tschechische Liga auf, beim entscheidenden 4:2-Sieg gegen den HC České Budějovice erzielte Jagr alle Treffer seines Teams selbst. Nach einem Abstieg kehrte der Klub 2021 in die Extraklasse zurück - immer noch mit Jagr auf dem Eis.

"Ich habe keine Wahl", sagte Jagr, mit insgesamt 844 Treffern auf Platz vier der Liste der besten Torjäger der NHL-Geschichte geführt, damals. "Wenn ich aufhöre, werden auch viele Geschäftspartner aufhören." Hauptgrund für die Fortsetzung seiner Karriere sei deshalb "die Verantwortung für den Klub. Hätte ich die nicht, würde ich auch nicht mehr übers Eis fliegen. Denn ich bringe mich da draußen in Verlegenheit."

Im Herbst 2022 war dann doch Schluss: Der Tageszeitung "Sport" sagte Jagr, er empfinde weder die Motivation, noch habe er Lust und Zeit zum Spielen. Heute gehe es darum, "härter zu trainieren und nicht zuzunehmen. Früher habe ich ein Tor gemacht, wenn ich es wollte. Plötzlich ging das nicht mehr", verkündete er schon 2021. Und nun: Er habe Wichtigeres zu tun, als auf dem Eis zu stehen. Doch schon im Dezember 2022 gehörte Jagr erstmals wieder zum Aufgebot des Klubs, weil das Grippevirus das Team erfasst hatte. Gleich im ersten Spiel legte der Manager des Klubs dabei zwei Treffer auf. Mit ihm gelangen dem abstiegsbedrohten Team nach Weihnachten drei Siege in Serie. Nun traf er selbst, nach einer Vorlage des 40-Jährigen Tomas Plekanec, einem weiteren ehemaligen NHL-Profi. Jagr feiert am 15. Februar seinen 51. Geburtstag.