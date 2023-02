Über 20.000 Skisprung-Fans und dann ein solcher Flug: Katharina Althaus gelingt in Willingen die Erfüllung eines Traums. Die Männer um Karl Geiger steigern sich, doch für das Podium reicht es immer noch nicht. Aber der Trend macht Hoffnung für die anstehende WM.

Dieser Tag gehörte Katharina Althaus. Nachdem sie vor der rekordverdächtigen Kulisse von mehr als 20.000 Fans in Willingen zum Sieg geflogen war, genoss die 26 Jahre alte Allgäuerin den zweiten Teil des Skisprung-Tages in aller Ruhe als Zuschauerin. Althaus sah, wie Karl Geiger (5.), Philipp Raimund (9.) und Andreas Wellinger (10.) in die Top-Ränge sprangen, doch für das Podium reichte es gegen die übermächtige Konkurrenz um Norwegens Tagessieger Halvor Egner Granerud nicht. Die Bühne gehörte an diesem Tag aber sowieso Althaus, die mit 149,5 Metern das Publikum verblüffte und nach ihrem Sieg ein paar Tränen aus dem glücklichen Gesicht wischen musste.

Als Granerud (149,5 und 138 Meter) beim vorabendlichen Spektakel vor dem Slowenen Anze Lanisek und Polens Dawid Kubacki siegte, schoss Althaus schon begeistert Fotos von diesem für sie unwirklichen Tag, den es 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie in dieser Form nicht geben konnte. "Die Stimmung ist megageil", sagte Markus Eisenbichler, der nach seinem Sieg in der Qualifikation nicht über Platz 17 hinauskam. Rückkehrer Geiger, dem die Trainingssprünge in seiner Heimat Oberstdorf sichtlich gutgetan haben, sowie Olympiasieger Wellinger nehmen derweil weiter Fahrt in Richtung WM in Planica auf. Darauf deutete auch Platz drei im Mixed am Freitag hin, als Geiger und Wellinger ordentliche Leistungen zeigten. Am Sonntag wartet auf Männer (16 Uhr/ARD und Eurosport) und Frauen (11.45 Uhr) jeweils ein weiteres Einzel.

"Es war einfach megageil, ich freue mich riesig"

Bereits am Mittag hatte Althaus die Fans an der Mühlenkopfschanze mit ihrem fünften Saisonsieg zum Jubeln gebracht. Mit einem Sprung auf 133 Meter nach dem ersten Durchgang noch auf Platz drei liegend sicherte sich die 26-Jährige mit dem Riesensatz auf fast 150 Meter im zweiten Sprung den Tagessieg. "Es war einfach megageil, ich freue mich riesig. Beim zweiten Sprung war ziemlich alles perfekt", kommentierte Althaus, die nach dem Springen freudig aufgelöst wirkte. Die Slowenin Ema Klinec und die Japanerin Sara Takanashi komplettierten das Podium.

Mit ihrem Sieg machte Althaus auch im Gesamtweltcup Punkte auf die in Führung liegende Österreicherin Eva Pinkelnig gut. Pinkelnig kam nicht über Rang zehn hinaus. "Ich freue mich über alle Punkte, die ich sammeln kann. Jeder Punkt hilft mir, aber ich schaue von Wettkampf zu Wettkampf. Die Saison ist noch lang und es kann noch viel passieren", sagte Althaus, die aus dem Strahlen gar nicht mehr rauskam und auch den Bundestrainer begeisterte. "Uns freuen solche Sprünge richtig. Katharina hat ihren eigenen Rekord verbessert", sagte Maximilian Mechler, der sich auch mannschaftlich "sehr zufrieden" zeigte. Selina Freitag überzeugte mit Platz sieben und Sprüngen auf 132,5 und 126,5 Meter. Luisa Görlich und Anna Rupprecht fuhren als 15. und 20. weitere Top-20-Ergebnisse für die Gastgeber ein.