Welch unglaubliche Leistung: Jacky Hunt-Broersma läuft 102 Marathons in 102 Tagen - ein Weltrekord. Hinzu kommt, dass Hunt-Broersma eine amputierte Athletin ist. Nach einer Knochenkrebs-Diagnose muss ihr linkes Bein amputiert werden. Doch von da an wird sie zur Ausnahmeathletin.

Jacky Hunt-Broersma packte ihre ganzen Emotionen in drei Worte: "I did it." - "Ich habe es geschafft". Soeben hatte die gebürtige Südafrikanerin einen Marathon beendet - ihren 102. in 102 Tagen. Keine andere Frau kann eine längere Serie vorweisen. Erst recht keine, die wie Hunt-Broersma mit einer Prothese läuft. "Es geht nichts über das Gefühl, die Ziellinie zu überqueren", schrieb sie danach bei Instagram.

"Ich war keine Läuferin, bevor ich mein Bein verloren habe. Aber wenn du einen Teil deines Körpers verlierst, willst du einfach nur so sein wie alle anderen, du willst normal sein", sagte Hunt-Broersma. 2001 war bei der damals 26-Jährigen Knochenkrebs festgestellt worden, das linke Bein musste amputiert werden. Vor sechs Jahren fing sie mit dem Laufen an.

"Ich wollte das einfach nicht mehr hören"

Von da an entwickelte sich Hunt-Broersma zur Ausnahmeathletin. Regelmäßig absolviert sie Ultramarathons, die weit über die üblichen 42,195 Kilometer hinausgehen. "Als ich mit dem Laufen angefangen habe, haben mir viele Leute gesagt, ich könne als Amputierte keine weiten Distanzen laufen", erklärte sie ihre Motivation, "Ich wollte das einfach nicht mehr hören, weil ich doch wusste, dass ich es kann."

Anfang des Jahres setzte sie sich dann ihr nächstes Ziel: Einen Marathon pro Tag, 100 Tage lang. Die nächsten Wochen wechselte sie in ihrem Zuhause im US-Bundesstaat Arizona von Tag zu Tag zwischen Laufband und Rundlauf. Als die Britin Kate Jayden den Rekord zwischenzeitlich auf 101 Tage anhob, passte auch Hunt-Broersma ihr Ziel an.

Seit Donnerstag kann sie den Weltrekord nun ihr Eigen nennen, fertig ist sie jedoch noch nicht. Die letzten beiden April-Tage möchte sie noch einmal laufen, dann stünde sie bei 104 Marathons in Serie. Die Belastung sei dabei kein Problem mehr: "Du schließt deinen Frieden mit den Schmerzen."