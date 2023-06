Yannick Hanfmann ist in der Weltrangliste auf dem Vormarsch: Der deutsche Tennisprofi steht auf Mallorca im Halbfinale. Der Spanier Feliciano Lopez ist chancenlos - und geht nach der Niederlage gegen Hanfmann in Rente.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seinen Siegeszug beim Rasenturnier auf Mallorca fortgesetzt und das Halbfinale erreicht. Der 31-jährige Karlsruher gewann 6:2, 6:4 gegen den spanischen Routinier Feliciano Lopez. Der Erfolg über den 41 Jahre alten Linkshänder stand nach 70 Minuten fest. Zuvor hatte Hanfmann den griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas überraschend bezwungen. Im Semifinale trifft er auf den Franzosen Adrian Mannarino oder dessen Landsmann Corentin Moutet.

"Das war eine sehr konzentrierte, gute Leistung von mir. Ich habe nicht viel anbrennen lassen. Ich bin hier, um zu gewinnen. Ich will so weit kommen, wie es geht", sagte Hanfmann. Für Lopez endete mit der Niederlage gegen den Deutschen derweil eine große, lange Karriere: 996 Einzelmatches bestritt der Spanier auf der Profitour, in der Weltrangliste arbeitete er sich einst bis auf Platz zwölf vor, seine ersten Titel gewann er im Einzel und Doppel schon 2004, viermal gewann Lopez den Davis Cup.

Zur Legende machte ihn aber seine Konstanz: Bei 79 (!) Grand-Slam-Turnieren trat er in Serie im Hauptfeld an, das schaffte kein anderer Spieler in der Geschichte des Profitennis. Die große Serie endete nach 20 Jahren bei den French Open 2022, wo er in der Qualifikation scheiterte.

Bei seinem Auftaktsieg am Dienstag gegen den Australier Max Purcell verbesserte sich Lopez, der nur noch auf Platz 634 der Weltrangliste steht, noch auf Platz vier der erfolgreichsten Aufschläger der Tennisgeschichte: Mit seinem 10.238 Ass überholte der Routinier auf den letzten Metern seiner Laufbahn noch Aufschlaggigant Goran Ivanisevic.

Ursprünglich hatte Lopez seine Karriere beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beenden wollen, doch die Veranstalter wollten ihm keine Wildcard mehr geben. Lopez, der zweimal das hochkarätige Gras-Event im Londoner Queen's Club gewinnen konnte, hat mehr Siege auf Rasen errungen als jeder andere Spanier.

Dass Lopez auf Mallorca zwei Matches gewinnen und sich mit dem Einzug ins Viertelfinale sportlich würdig verabschieden konnte, war durchaus eine Überraschung: Auf ATP-Level hatte er in diesem Jahr zuvor nur ein Match gewinnen können.

Mit dem Karriereende beim Turnier auf Mallorca schließt sich nun ein großer, großer Kreis: Seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour hatte Feliciano Lopez einst eben dort gefeiert - am 29. September 1997. 860 Dollar verdiente er damals, nun ist über 18,6 Millionen Dollar und 995 Einzelmatches später Schluss.

Yannick Hanfmann hat sich derweil in der Weltrangliste erstmals unter die Top 50 geschoben und belegt derzeit Platz 48, im am Montag erscheinenden aktualisierten Ranking wird er sich weiter verbessern. Bei dem mit fast einer Million Euro dotierten ATP-Rasenturnier auf Mallorca bereitet er sich auf Wimbledon vor. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Montag und dauert bis zum 16. Juli.