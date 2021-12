Der Titelverteidiger wird ausgebuht, lässt sich davon zunächst beeindrucken, ist in den entscheidenden Momenten aber zur Stelle. Gerwyn Price siegt zum Auftakt der Darts-WM mit Mühe gegen Ritchie Edhouse. Ex-Superstar Adrian Lewis freut sich auf die Neuauflage eines WM-Finals.

Es sind Momente wie diese, die einen semiprofessionellen Außenseiter vom besten Spieler der Welt unterscheiden. Gerwyn Price, 36 Jahre, früher Rugbyprofi, mittlerweile die Nummer eins und amtierender Weltmeister im Dartsport, erlebt einen harten Auftakt in die "Mission Titelverteidigung". Gegen Ritchie Edhouse, Nummer 80 der Welt, verliert der "Iceman" den ersten Satz seiner Zweitrunden-Begegnung glatt mit 0:3-Legs. Die Buhrufe, die der polarisierende Waliser im Londoner Alexandra Palace vom Publikum schon beim Gang auf die Bühne erntet, hinterlassen zunächst Spuren beim Waliser. Edhouse nutzt fast jede Chance, bei Price funktioniert so gut wie nichts.

Beim Stand von 2:2-Legs in Satz zwei zündet der Titelträger dann aber zum ersten Mal den Turbo. Das Entscheidungsleg ist die erste Machtdemonstration von Price. Im richtigen Moment. Wenn es darauf ankommt, nicht mit 0:2-Sätzen ins Hintertreffen zu geraten und kurz vor dem Aus zu stehen, bevor das Turnier überhaupt richtig angefangen hat. Price gewinnt den Satz, gleicht aus, muss jedoch weiter zittern.

Edhouse geht im dritten Satz mit 2:0 in Führung und kann sich wenig später beim Stand von 2:2 berechtigte Chancen auf seinen zweiten Satzgewinn machen. Doch Price zündet wieder den Turbo. 130-Punkte-Checkout mit drei Darts. Den entscheidenden setzt er ins Herzstück des Dartboards, das winzige Bulls-Eye in der Mitte.

Der Wille von Außenseiter Edhouse ist gebrochen. Price macht in Satz vier kurzen Prozess, gewinnt 3:0. Direkt der erste Matchdart sitzt. 130-Punkte-Checkout mit drei Darts. Triple 20, Single 20, Bulls-Eye. "Diese zwei 130er-Checkouts haben mir den Sieg gebracht. Am Ende habe ich richtig gut gespielt. Im ersten Satz habe ich zu viele Doppel verpasst und mich selbst zu sehr unter Druck gesetzt", sagt Price nach dem hart erkämpften Sieg bei "Sky Sports". Price, der als einer der 32 top gesetzten Spieler ein Freilos für die erste Runde bekommen hatte, kehrt erst nach der Weihnachtspause am 27. Dezember in den "Ally Pally" zurück.

Ex-Weltmeister Lewis freut sich auf Gigantenduell

Am Auftaktabend hatte zuvor der tief gefallene Weltmeister von 2011 und 2012, Adrian Lewis, mit einem starken 3:1-Sieg über den Kanadier Matt Campbell Ansprüche auf eine WM-Überraschung angemeldet. "Jackpot" verlor zwar den ersten Sieg, kämpfte sich aber auf fast ähnlichem Niveau wie Price in die Partie zurück und gewann am Ende verdient.

Der verdiente Lohn ist ein Zweitrunden-Match gegen Gary Anderson am heutigen späten Donnerstagabend. "Das war ein hartes Spiel. Ich brauchte eine Weile, um mich einzugewöhnen. Ich kann es jetzt kaum erwarten, gegen Gary zu spielen", so Lewis bei "Sky Sports". Die Partie Anderson gegen Lewis gab es bereits zweimal im WM-Endspiel: 2011 siegte Lewis, 2016 Anderson.

Mit Ricky Evans hat sich am ersten Abend ein weiterer Engländer für die zweite Runde qualifiziert. "Rapid" gilt als einer der schnellsten Werfer von allen. Aber nicht nur deshalb war sein Auftritt gegen den Inder Nitin Kumar die mit Abstand kürzeste Partie des Abends: Evans gab beim glatten 3:0-Satzerfolg gerade mal 2 Legs ab. Weil der Publikumsliebling nach dem letzten Dart im Stil von Cristiano Ronaldo jubelte, bekam der Manchester-United-Fan vom Londoner Publikum allerdings ein kurzes "Buuuh" zu hören. Mit den Unmutsbekundungen gegen Price war das aber nicht zu vergleichen.

16-jähriger Deutscher feiert Debüt

Am zweiten WM-Tag steht neben dem WM-Final-Klassiker Anderson gegen Lewis heute auch der Auftritt des erst 16-jährigen Deutschen Fabian Schmutzler im Mittelpunkt. Der Hesse spielt im zweiten Match der Abendsession ab etwa 21 Uhr deutscher Zeit gegen den Engländer Ryan Meikle. Gewinnt Schmutzler, wäre er der jüngste Einzelsieger in der Historie des Turniers und würde am Freitagabend auf den schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright treffen. "Das wäre fett", hatte "Fabolous Fab" vor dem Turnier im "Checkout"-Podcast gesagt.