Kurioser Zoff in San Francisco Außerirdischer NBA-Neuling versinkt in tiefer Krise

Die deutschen Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und Daniel Theis kommen bei ihren NBA-Teams nicht zum Einsatz. Ganz anders der "außerirdische" Neuling Victor Wembanyama, der mit seinen Spurs eine herbe Pleite kassiert. In San Francisco fliegen gleich drei Spieler vor dem ersten Korb vom Platz.

Ohne den am Zeh verletzten Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks das schnelle Wiedersehen mit den New Orleans Pelicans verloren. Zwei Tage nach dem 136:124-Erfolg in Louisiana unterlagen die Texaner in der nordamerikanischen Profiliga NBA an gleicher Stelle mit 110:131.

Die Topstars Kyrie Irving (17 Punkte) und Luka Dončić (16), die zwei Tage zuvor jeweils die 30-Punkte-Marke geknackt hatten, blieben diesmal unter ihren Möglichkeiten. Im elften Saisonspiel war es die dritte Niederlage für die Mavs.

Weltmeister Daniel Theis erhielt beim 132:126 seiner Indiana Pacers gegen die Philadelphia 76ers erneut keine Chance, sich zu beweisen. Der 31-Jährige fehlte aus persönlichen Gründen und muss weiter auf seinen zweiten Einsatz in dieser Saison warten. Auch für die Pacers war es das zweite Duell gegen denselben Gegner in Folge, das erste Treffen hatten sie 126:137 verloren.

Jungstar Wembanyama mit dramatischem Formverlust

Außer Form präsentieren sich derweil weiter die San Antonio Spurs um Jungstar Victor Wembanyama, die beim deutlichen 87:123 bei Oklahoma City Thunder ihre sechste Niederlage in Folge kassierten. Der 19 Jahre alte Franzose Wembanyama, der Anfang November mit 38 Punkten gegen die Phoenix Sun für Aufsehen gesorgt hatte, kam nur auf acht Punkte, seine schlechteste Bilanz seit seinem NBA-Debüt am 25. Oktober.

Die Orlando Magic um die Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner haben ihr erstes Spiel im Rahmen des neuen NBA-Turniers verloren. Gegen die Brooklyn Nets kassierte das Team aus Florida ein 104:124. Die Magic holten dabei einen zweistelligen Rückstand auf und lagen im dritten Viertel fast durchgehend vorne, ehe sie im Schlussabschnitt völlig die Kontrolle verloren und am Ende mit 24 Punkten Rückstand verloren.

"Die haben 27 Punkte nach Ballverlusten von uns gemacht. Daran lag es", sagte Franz Wagner, der mit 21 Punkten bester Werfer seines Teams war. "Das Spiel war etwas enger, als das Ergebnis aussieht." Moritz Wagner kam auf 11 Zähler.

In San Francisco geht es drunter und drüber

Jaden McDaniels (l.) und Klay Thompson verließen den Court noch vor dem ersten Punkt. (Foto: dpa)

Beim erstmals ausgespielten Turnier kommen die sechs Gruppensieger in die K.o.-Runde. Auch die beiden besten zweitplatzierten Mannschaften schaffen es in die nächste Runde. Die Spiele zählen zudem auch zur Hauptrunde der NBA-Saison.

Kurios wurde es in Kalifornien: Die NBA-Stars Draymond Green und Klay Thompson von den Golden State Warriors flogen noch vor dem ersten Korb vom Platz. Auch Jaden McDaniels von den Minnesota Timberwolves musste am Dienstagabend (Ortszeit) beim Stand von 0:0 in die Kabine. Sein Zerren am Trikot von Thompson hatte nach nur 103 Sekunden die Rangelei zwischen beiden Teams ausgelöst.

Green hatte den Franzosen Rudy Gobert dabei zeitweise im Schwitzkasten. Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf Strafen für McDaniels, Thompson und Green. Die anderen Profis spielten weiter. Die Partie endete 104:101 für die Gäste aus Minnesota.