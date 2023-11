Daniel Theis war beim WM-Gold der deutschen Basketball-Nationalmannschaft einer der Schlüsselspieler und wollte den Schwung in seine siebte NBA-Saison mitnehmen. Bei den Indiana Pacers spielt der Deutsche aber weiterhin kaum eine Rolle - eine frustrierende Situation für den Veteranen.

Acht Minuten. Vier Wurfversuche aus dem Feld. Zwei Punkte. Das ist die bisherige Ausbeute von Basketball-Weltmeister Daniel Theis für die Indiana Pacers in der laufenden Spielzeit 2023/24, die nun schon beinahe drei Wochen andauert. Neun Partien hat das Team aus der Central Division mittlerweile absolviert, davon sechs gewonnen. Theis kam dabei nur ein einziges Mal zum Einsatz, beim 126:124 Heimerfolg gegen die Milwaukee Bucks am vergangenen Freitag.

Seine bisher einzigen Punkte: ein furioser Dunk, nach Pick-and-Roll mit All-Star Tyrese Haliburton, der den Deutschen mustergültig bediente. Beinahe hätte Theis auch am Donnerstag die gefürchtete "DNP" ("Hat nicht gespielt") Kennzeichnung im Spielbericht kassiert, die ihm Indianas Coach Rick Carlisle nun schon acht Mal verpasst hat - eine mehr als frustrierende Situation für den Veteranen, der beim Team aus der Eastern Conference sportlich weiterhin so gut wie gar keine Rolle spielt.

Nur Jalen Smiths sehr spätem Ausfall aufgrund einer Rückenbeschwerde war es zu verdanken, dass Theis gegen Milwaukee überhaupt zum Einsatz kam. Er verteidigte solide gegen Superstar Giannis Antetokounmpo, und verhalf der Offensive zu wichtigen Punkten im dritten Viertel. Eine Seltenheit bisher: von den 15 Spielern im Kader stand kein Pacers-Akteur weniger auf dem Parkett als der 31-Jährige, der seit gut eineinhalb Jahren beim Klub ist und insgesamt nur acht Partien für insgesamt 117 Spielminuten absolviert hat. Theis ist der zweitälteste Spieler im Team hinter TJ McConnell; zehn Pacers sind 25 Jahre oder jünger.

"Nicht glücklich"

"Natürlich bin ich nach einem tollen Sommer nicht glücklich mit der derzeitigen Situation", verriet Theis kürzlich Brian Robb, einem Reporter aus Boston, wo Theis seine NBA-Karriere 2017 begann und in insgesamt fünf Saisons Celtics-Grün trug. "Ich will spielen, will den Schwung aus dem Sommer in die neue Saison mitnehmen. Aber so eine Saison ist lang, wir werden also sehen, was passieren wird."

Theis und Indiana, das kommt irgendwie nicht in die Gänge. Im Sommer 2022 via Trade für Malcolm Brogdon aus Boston gekommen, hatte Theis zu Beginn der Vorsaison lange mit Knieprobleme zu kämpfen. Sein Debüt fürs neue Team erfolgte erst nach Monaten, am 2. Februar dieses Jahres. Nach nur sieben Einsätzen, in denen Theis 7,0 Punkte und 3,1 Rebounds im Schnitt erzielte, wurde er bereits aufs Abstellgleis gepackt. Pacers-Coach Rick Carlisle wollte lieber junge Spieler analysieren und entwickeln, für Veteranen wie den Deutschen fiel in den letzten Saisonwochen überhaupt keine Spielzeit mehr ab, während die Pacers zum dritten Mal in Folge die Play-offs verpassten.

Meist steht ein "DNP" hinter dem Namen Theis. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

An diesem Phänomen hat sich auch heuer nichts geändert. Carlisle setzt weiterhin auf Tempo, Dreier und die Jugend. Theis rangiert in der Center-Hierarchie hinter Starter Myles Turner, Isaiah Jackson und Jalen Smith nur auf Rang vier - und schaut damit Abend für Abend nur zu, anstatt mal vom Coach ins Geschehen geschmissen zu werden. Man kommuniziere zwar, so Theis, aber der Coach entscheide am Ende. "Ich bleibe bereit und mache mein Ding. Was auch immer passieren wird, wird passieren", so der gebürtige Salzgitterer.

Das Problem in Indy

"Jalen Smith hat sich die Position des Backups erkämpft, dank einer sehr guten Preseason, die er gezeigt hat, und er hat bisher sehr gut gespielt", begründete Carlisle, der 2011 als Cheftrainer von Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks den NBA-Titel gewann, seine Personalentscheidung auf den großen Positionen. "Daniel ist ein sehr guter Spieler, den wir hier sehr respektieren. Natürlich sitzt er nicht gerne auf der Bank, aber er bleibt sehr professionell."

Weder Smith noch Starter Turner oder der andere Ersatzmann Jackson sind als NBA-Eisenmänner bekannt. Immer wieder von Verletzungen geplagt, kann auf die drei Big Men nicht immer Verlass sein. Ausfälle im Laufe der sechsmonatigen regulären Saison sind, beim Blick auf deren jeweilige Krankenakte, fast schon einprogrammiert. Indiana hat zwar derzeit keinen spielerischen Bedarf für Theis, sowie dessen ehrliche Maloche unter den Brettern und in der Defensive - das heißt aber nicht, dass das für den Rest der Saison auch so bleiben wird.

"Er arbeitet und trainiert sehr hart, um sich bereitzuhalten. Vermutlich werden wir ihn irgendwann benötigen", weiß Carlisle, der mit seinen 64 Jahren und mehr als drei Dekaden Coaching-Erfahrung in der NBA schon so ziemlich alles gesehen hat, nur allzu gut, wie schnell sich das Schicksal auch wieder wenden kann. Schnell ist man mal umgeknickt, oder landet tagelang im Gehirnerschütterungs-Protokoll der Liga. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Pacers momentan nicht dringend nach einem Trade für Theis suchen - wenngleich es natürlich nie schadet, sich die Angebote anderer Team anzuhören. Erschwert wird diese Sache durch die Vertragsstruktur vieler neuer Deals: Die dürfen erst im Dezember verhandelt oder gemeinsam mit anderen Deals in ein Trade-Paket gepackt werden. Die Trade-Deadline ist am 8. Februar 2024.

Schlüsselspieler bei historischem Gold

"Ich kann nicht für die Indiana Pacers sprechen, aber er war fantastisch für uns", sagte Orlandos Franz Wagner nach der Partie gegen die Atlanta Hawks in Mexico City über seinen Nationalmannschaftskollegen. "Die WM gewinnen wir definitiv nicht ohne seine Leistung. Er war den gesamten Sommer über fantastisch, und ich hoffe das Beste für ihn. Ich will ihn natürlich spielen sehen."

Kommt es zur Wiedervereinigung der Braunschweiger Jugendfreunde Schröder und Theis? (Foto: IMAGO/camera4+)

Theis war mit 10,9 Punkten und 5,4 Rebounds im Schnitt bei bärenstarken 59 Prozent Trefferquote aus dem Feld einer der Schlüsselspieler beim historischen WM-Goldmedaillengewinn der deutschen Nationalmannschaft in Japan, Indonesien und den Philippinen vor wenigen Monaten. Seine beste Performance kam im Halbfinale gegen die USA, wo der Center mit 21 Punkten und sieben Rebounds deutscher Top-Scorer und einer der emotionalen Alphas war.

Damals betonte Theis gegenüber n-tv.de, wie fit er sich fühle und wie viel Spaß es ihm mache, in einem echten Team zu spielen. "Das Team steht absolut im Vordergrund. Wenn man erfolgreich spielt und zusammen gewinnt, macht das umso mehr Bock, da gemeinsam auf dem Feld zu stehen und zusammenzuspielen." Dass er ein ausgezeichneter Teamkollege ist, wird ihm zumindest auch in Indianapolis attestiert, wo er trotz angestautem Frust über seine persönliche Situation stets professionell, positiv und freundlich auftritt.

Wohin mit dem Weltmeister?

Theis, der in der dritten Saison seines Vierjahres-Deals 9,1 Millionen US-Dollar verdient, hat nur noch für die aktuelle Spielzeit einen festen Vertrag. Sein Team hält eine Option für die kommende Saison 2024-25. Verträge dieser Größenordnung sind in der NBA nicht zwingend unverhandelbar, werden jedoch in der Regel aggregiert, um größere Deals zu ermöglichen. Wäre ein Team auf der Suche nach einem weiteren Big Man bereit, junge Spieler und eventuell Draft-Picks zu opfern, um einen Tausch in die Wege zu leiten? Und wenn ja, welches Team?

Klubs wie die Los Angeles Clippers und Memphis Grizzlies haben mit großen Verletzungssorgen im Frontcourt zu kämpfen. Die Kalifornier verloren direkt nach ihrem Mega-Trade für James Harden, bei dem Tiefe im Kader abgegeben wurde, auch noch Backup-Center Mason Plumlee, der sich eine gravierende Knieverletzung zuzog und bis zu zwei Monate ausfällt. Hinter Starter Ivica Zubac wird es auf den Center- und Power Forward Positionen schon sehr dünn. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb die Clippers angeblich bereits in Indiana angerufen und nachgefragt haben sollen, wie es denn um Theis’ Verfügbarkeit - und natürlich den Preis - bestellt sei.

Auch die Grizzlies knabbern hart am Ausfall ihrer Big Men Steven Adams, dessen Backup Brandon Clarke und Xavier Tillmann - verstärkten sich aber kürzlich mit Bismack Biyombo und haben dadurch nicht mehr die letzte Dringlichkeit. In Toronto wird ebenfalls nach einem Ersatz-Big gesucht. Beim Team von Dennis Schröder kann sich der geneigte deutsche Basketball-Fan eine Wiedervereinigung des kongenialen DBB-Duos, das sich bereits aus Braunschweiger Jugend-Zeiten kennt, natürlich besonders gut vorstellen.

Sollte Indiana mit den Tradeangeboten für Theis nicht zufrieden sein, stünde auch noch ein "Buyout" im Raum: Spieler im letzten Vertragsjahr werden häufig aus ihrem bestehenden Deal heraus gekauft, um ihnen so die Möglichkeit zu geben, anderswo Spielzeit zu ergattern, die sie beim aktuellen Team nicht finden können. Meist wird mit erfahrenen Veteranen so umgegangen, damit die sich einem interessierten Team ihrer Wahl anschließen können. Sollten Carlisle und die Pacers also spätestens nach der Trading Deadline im Februar weder einen Deal für Theis, noch Bedarf nach seinem sportlichen Beitrag auf dem Parkett gefunden haben, wäre diese Lösung wohl die Beste für alle Beteiligten.