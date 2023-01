Nach der Ryerson-Verpflichtung bringt der BVB offenbar den nächsten Transfer unter Dach und Fach. Der 16-jährige Julien Duranville wechselt vom RSC Anderlecht nach Dortmund. Die Ablösesumme lässt aufhorchen.

Borussia Dortmund hat offenbar seinen zweiten Wintertransfer perfekt gemacht. Laut den "Ruhr Nachrichten" absolvierte Julien Duranville den Medizincheck beim BVB und soll noch am gleichen Tag einen Vertrag bei der Borussia unterschreiben. Zuvor hatten mehrere Medien bereits berichtet, dass sich der Transfer des 16-Jährigen auf der Zielgerade befände.

Duranville soll in Dortmund einen Dreijahresvertrag mit Option auf einen Anschlussvertrag unterschreiben. Bei Spielern unter 18 Jahren dürfen Verträge maximal drei Jahre lang sein. Der Tabellenfünfte überweist für die Dienste Duranvilles offenbar eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro an den RSC Anderlecht. Damit wäre Duranville die teuerste Verpflichtung eines unter 18-Jährigen in der BVB-Vereinsgeschichte. Durch Bonuszahlungen kann sich die Summe zudem wohl auf bis zu elf Millionen Euro erhöhen. Der Transfer soll noch am Donnerstag offiziell verkündet werden.

"Er ist ein wendiger und trickreicher Spieler. Wir sehen sein Potenzial, aber er kommt gerade aus einer Verletzung und wird sicherlich noch einige Zeit benötigen, um sich heranzuarbeiten", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl den "Ruhr Nachrichten". Duranville zog sich im Dezember einen Muskelteilabriss zu.

Dortmund sticht offenbar namhafte Konkurrenz aus

In Belgien stand Duranville noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag. Eine vorzeitige Verlängerung des Kontrakts soll der Teenager abgelehnt haben, weshalb Anderlecht einem Verkauf des Talents offen gegenüberstand. Neben Dortmund wurde unter anderem auch dem FC Bayern und Real Madrid Interesse an Duranville nachgesagt.

Der 16-Jährige kann als Flügelstürmer auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen. Für Anderlecht erzielte er in der laufenden Saison in sechs Einsätzen in der 1. Liga einen Treffer. Sein Debüt für den belgischen Erstligisten gab der Angreifer in der Saison 2021/2022. Seit 2021 kommt Duranville zudem in Jugendauswahlen der belgischen Nationalmannschaft zum Einsatz. In der U16 kam er in zwölf Spielen auf zwei Treffer, in zwei Einsätzen für die belgische U19 blieb der Youngster ohne Torerfolg.

Dortmund hatte in der vergangenen Woche bereits die Verpflichtung von Julian Ryerson perfekt gemacht. Der 25-Jährige wechselte für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro von Union Berlin zum BVB. Gegen Mainz 05 und den FC Augsburg spielte der Norweger direkt durch, beim 2:1-Sieg in Mainz gelang ihm sogar der Ausgleichstreffer für die Borussia.