Ohne den wiedererstarkten Markus Eisenbichler reisen die deutschen Skispringer zum Weltcup nach Val di Fiemme. Der 28-Jährige fehlt dem DSV nach einem blöden Missgeschick. Ebenfalls nicht dabei ist Richard Freitag. Sein Grund ist die anhaltende Formschwäche.

Rutschpartie auf dem Parkplatz: Nach einem skurrilen Missgeschick abseits der Schanze verpasst Markus Eisenbichler das anstehende Weltcup-Wochenende der Skispringer im italienischen Val di Fiemme. Der 28 Jahre alte Dreifachweltmeister von Seefeld zog sich in seiner Heimat Ruhpolding bei einem Sturz eine Handverletzung zu. "Ich bin am Parkplatz vor meinem Auto ganz klassisch auf einer Eisplatte weggerutscht und wollte mich mit der rechten Hand abstützen. Dabei habe ich mir die Verletzung zugezogen", sagte er.

"Das ist jetzt richtig blöd gelaufen", sagte Eisenbichler. "Aber ich gehe davon aus, dass ich baldmöglichst wieder springen kann." Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller diagnostizierte nach ersten Untersuchungen eine Verletzung des Kapsel- und Bandapparates im rechten Handgelenk. "Markus wird sich in den kommenden Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen. Dabei wird abgeklärt, ob eine operative Maßnahme notwendig sein wird", sagte er.

Nach einem schwachen Start in die Saison hatte Eisenbichler bei der Tournee zuletzt aufsteigende Form gezeigt und war sowohl beim Auftakt in Oberstdorf (11.), als auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (10.) und in Bischofshofen zum Abschluss unter die Top 15 gesprungen. Bundestrainer Stefan Horngacher bedauerte den Ausfall: "Markus ist in den letzten Wochen immer besser in Form gekommen und wir hoffen nun, dass er unser Team möglichst schnell wieder verstärken kann."

Freitag kehrt nicht zurück

Weiterhin nicht zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes zählt unterdessen Richard Freitag. Der Sachse, der bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Silber mit dem Team gewonnen hatte, war beim Auftakt der Tournee in Oberstdorf in der Qualifikation gescheitert und danach wegen Formschwäche aus dem Weltcup ausgestiegen. Sein bislang bestes Saisonergebnis ist der 15. Platz beim Saisonauftakt in Kuusamo.

Angeführt wird das gebeutelte Weltcup-Team für Val di Fiemme vom formstarken Tournee-Dritten Karl Geiger. Außerdem gehen Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid sowie die Nachwuchsspringer Martin Hamann und Luca Roth an den Start. Am Samstag und Sonntag stehen Einzelwettspringen auf dem Wettkampfprogramm, die Qualifikation steigt am Freitag