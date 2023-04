Das Ocean Race ist eine der spektakulärsten Sportveranstaltungen der Welt. Auf der Königsetappe der Weltumseglung triumphiert ein deutsches Boot, zum ersten Mal seit 22 Jahren. Die "unglaubliche Crew" der Malizia um Boris Herrmann segelt auf einer historisch langen Etappe am schnellsten um Kap Hoorn.

Boris Herrmanns Team Malizia hat die Kap-Hoorn-Königsetappe im Ocean Race gewonnen. Die Mannschaft kreuzte die Ziellinie vor Itajaí in Brasilien am Morgen um 7.20 Uhr und 28 Sekunden MESZ. "Unsere unglaubliche Crew hat gerade die dritte Etappe des Ocean Race gewonnen", twitterte der 41-jährige Herrmann. Er und sein Team waren insgesamt 34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden unterwegs.

Einen Tag vor dem Etappenfinale in Itajaí hatte "Malizia - Seaexplorer" im Spitzenduell mit dem Schweizer Team Holcim-PRB einen Vorsprung von rund 35 Seemeilen herausgeholt. In zuletzt stürmischen Winden vor Südamerikas Ostküste hatte die Rennyacht unter deutscher Flagge erneut ihr Starkwind-Potenzial unter Beweis gestellt. Nach tagelangem Bug-an-Bug-Duell konnte Herrmanns Crew mit einem Zwischenspurt die Führung zurückerobern - und brachte sie souverän ins Ziel.

"Habe das Boot für den Süden gebaut"

In seinem Podcast "End of Watch" hatte Herrmann zuvor betont, dass er die historisch längste Etappe um Dreiviertel der Südhalbkugel der Erde "unbedingt gewinnen" will. "Ich habe das Boot für den Süden gebaut." Mit dem Triumph rücken der Hamburger Herrmann, Will Harris, Nico Lunven und Rosalin Kuiper nach drei von sieben Etappen der Weltumseglung auf Platz zwei hinter Team Holcim-PRB von Kevin Escoffier vor. Die Schweizer Spitzenreiter des Gesamtklassements wurden wenige Stunden nach dem Team Malizia im Ziel erwartet. Am 23. April geht es dann von Brasilien weiter nach Newport in den USA. Herrmann wird dann nicht am Bord sein. Er hat einen Heimataufenthalt geplant.

Am Ende der mit 14.714 gesegelten Seemeilen (27.250 Kilometer) historisch längsten Etappe des Ocean Races erreichte das deutsche Boot die Ziellinie in der Nacht um 2.20 Uhr Ortszeit. Zuletzt hatte vor 22 Jahren die deutsche "Illbruck" 2001 die Kap-Hoorn-Etappe und später auch die Gesamtwertung des Rennens um die Welt gewonnen.