Die Boston Celtics sind Rekordmeister der NBA. In den Finals der Eastern Conference aber sieht es in diesem Jahr lange Zeit nicht gut aus. Nur knapp können sie ein 0:4 gegen die Miami Heat vermeiden. Plötzlich sind sie wieder dran und kämpfen um ein historisches Comeback.

Die Boston Celtics haben in den Finals der Eastern Conference den zweiten Sieg gegen die Miami Heat geholt und weiter Chancen auf den Einzug in die NBA-Finals. Nach drei Niederlagen zum Start der Serie war das 110:97 im TD Garden in Boston der zweite Sieg in Serie für den Rekordmeister. In der Best-of-Seven-Serie steht es 3:2 für Miami.

Noch nie in der Geschichte der NBA hat ein Team ein 0:3 in ein 4:3 umwandeln können. Nur dreimal überhaupt konnte ein derartig ins Hintertreffen geratenes Franchise ein 3:3 erreichen. Doch die New York Knicks gegen die Rochester Royals in den Finals 1951, die Denver Nuggets gegen Utah Jazz im Jahr 1994 und die Portland Trail Blazers gegen Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks 2003 mussten sich allesamt im siebten Spiel geschlagen geben. Die Bilanz lautet daher 0:150. Mit einem Comeback würden die Celtics NBA-Geschichte schreiben.

Celtics platzen vor Selbstbewusstsein

Und die zeigten sich höchst optimistisch: "Das Einzige, was uns stoppen kann, sind wir selbst", sagte Jaylen Brown, der auf 21 Punkte für Boston kam. "Es hat mit der Abwehr angefangen, da hatten wir eine gute Intensität. Wir hatten heute Spaß da draußen. Wir waren heute das Team, das härter gespielt hat", sagte er.

Brown war einer von vier Spielern der Celtics mit mindestens 20 Zählern war. Am erfolgreichsten war Derrick White mit 24 Punkten. "Wir müssen einfach alles tun, was nötig ist, um einen Sieg zu erringen", sagte White und Trainer Joe Mazzulla lobte seine Mannschaft nicht ohne Pathos. "Das zeigt nur, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, zusammenhalten und auf dem höchsten Niveau abliefern, um uns diese Chance zu erhalten."

Die Celtics lagen in Spiel fünf der Serie nie in Rückstand und hatten zwischenzeitlich 24 Zähler Vorsprung. Die Heat kamen gegen viel besser verteidigende Celtics nie in ihren Rhythmus, bester Werfer war Bam Adebayo mit 16 Punkten. Boston klaute den Ball 13 Mal, allein Marcus Smart hatte fünf sogenannte Steals. Spiel sechs ist in der deutschen Nacht zu Sonntag in Miami.