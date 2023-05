Die großen Box-Duelle sind eine Seltenheit geworden, stattdessen ziehen vor allem Promi-Events Zuschauer in die Arenen und vor den Fernseher. Die mangelnde Risikobereitschaft der Box-Stars hat laut Youtuber Jake Paul einen bestimmten Grund.

Superfights im Boxen sind selten. Der Brite Tyson Fury und der Ukrainer Oleksandr Usyk hatten sich Ende letzten Jahres auf einen Titel-Vereinigungskampf im Schwergewicht geeinigt, wenige Monate später scheiterten die Verhandlungen. Für den Youtuber und Teilzeit-Boxer Jake Paul liegt das vor allem daran, dass Spitzenboxer zu sehr darauf bedacht sind, ihre Bilanz zu schützen. "Es ist ärgerlich, ich denke, im Boxen sind die Kämpfer nicht bereit, ihren ungeschlagenen Rekord zu riskieren und alles aufs Spiel zu setzen", sagte Paul beim Formel-1-Grand-Prix in Miami gegenüber Sky Sports. Floyd Mayweather habe mit seiner makellosen Bilanz von 50 Kämpfen und 50 Siegen den Grundstein gelegt. "Wenn man verliert, wird man im Boxsport unter den Teppich gekehrt", so Paul.

Während auch der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua bislang mit Herausforderungen an Fury gescheitert war, einen Kampf der großen Namen zu initiieren, hatte der Boxsport Ende April endlich noch einmal ein Spitzenduell zu bieten. Mit Ryan Garcia und WBA-Leichtgewichtweltmeister Gervonta Davis traten zwei ungeschlagene Boxstars gegeneinander an - allerdings im Catchweight und damit nicht um den Titel. Davis siegte durch technischen K.o. Von Paul kamen nur lobende Worte für den unterlegenen Garcia. "Obwohl er verloren hat, hat er etwas getan, was viele andere Kämpfer nicht tun, nämlich große Kämpfe zu organisieren", sagte Paul.

So ziehen vor allem Freak Fights, in Deutschland wohl eher bekannt als Promi-Boxen, die Zuschauer in die Arenen und vor den Fernseher. Auch Jake Paul stand bereits mehrfach im Hauptkampf solcher Veranstaltungen. Nach sechs Siegen gegen andere Youtuber und ehemalige MMA-Kämpfer setzte es für den 26-Jährigen eine Niederlage gegen den Boxer Tommy Fury, seines Zeichens kleiner Bruder von Tyson Fury. Dennoch ist Paul zuversichtlich, dass es zu einem Rückkampf kommen wird. "Es wird passieren, das ist sicher", sagte Paul. Zunächst steigt der Youtuber aber erneut gegen einen MMA-Kämpfer in den Ring. Am 9. August soll es zu einem Boxkampf mit UFC-Legende Nate Diaz kommen.