Rafael Nadal hat eine komplizierte Saison hinter sich, verletzungsbedingt spielt der Spanier bei den großen Entscheidungen keine Rolle. Nun ist nach einem kurzen Comeback auch die Vorbereitung auf den ersten Höhepunkt des kommenden Jahres arg verkompliziert worden.

Knapp einen Monat vor den Australian Open ist der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der 35 Jahre alte Tennisstar in den sozialen Netzwerken bekannt. Als Konsequenz ließ der Spanier seine Turnierplanung für den Saisonauftakt in Australien offen. Er habe "einige unangenehme Momente", berichtete Nadal über seine Infektion. Er habe sich zurückgezogen und seine Kontakte über das positive Testergebnis informiert. "Sowohl in Kuwait als auch in Abu Dhabi haben wir alle zwei Tage getestet, und alle Tests waren negativ, der letzte am Freitag, und die Ergebnisse lagen am Samstag vor." Bei der Rückkehr nach Spanien sei er nun positiv getestet worden.

Der Weltranglistensechste hatte erst in den vergangenen Tagen nach mehr als viermonatiger Pause aufgrund einer Fußverletzung sein Comeback beim Einladungsturnier in Abu Dhabi gegeben. Letztmals hatte er Anfang August beim ATP-Turnier in Washington auf dem Platz gestanden, nach einer Niederlage gegen den Südafrikaner Lloyd Harris beendete er seine Saison vorzeitig - zu stark waren die Schmerzen am linken Fuß. Beim Einladungsturnier in Abu Dhabi verlor der 35 Jahre alte Spanier mit 3:6, 5:7 gegen den ein Jahr jüngeren Briten Andy Murray.

"Es ist gut, zurück im Wettkampf zu sein", sagte Nadal. "Für mich ist ein Comeback, es war kein schlechtes Match für mich. Ich habe lange kein Match gespielt, deshalb sind es positive Gefühle." Nach dem Auskurieren einer komplizierten Fußverletzung hatte sich Nadal kämpferisch präsentiert, war aber noch nicht wieder in Topverfassung.

Ursprünglich hatte Nadal geplant, vom 3. Januar an in Melbourne an einem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open teilzunehmen. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 17. Januar. Nun müsse er, so schrieb Nadal, seinen "Zeitplan völlig flexibel gestalten".