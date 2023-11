Darts-Legende Phil Taylor kündigt Rücktritt an

"Bricht mir das Herz" Darts-Legende Phil Taylor kündigt Rücktritt an

Phil Taylor war "The Power".

"The Power" will nicht mehr. Mit nunmehr 63 Jahren ist die sportliche Zukunft für Phil Taylor endlich. Der 16-fache Weltmeister will nur noch ein Jahr auf der Seniorentour spielen und es dann einen Tag nennen, falls nicht ein Wunder passiert.

Darts-Legende Phil Taylor tritt nach dem kommenden Jahr vom Leistungssport zurück. Das ließ der 16-malige Weltmeister am Montag über seinen Ausrüster Target verkünden. "Ende nächsten Jahres werde ich mich von Wettbewerben zurückziehen - es sei denn, ich werfe jedes Mal einen Neun-Darter, dann müsst ihr mich rausschleifen", wird Taylor zitiert.

Der 63-jährige Taylor hatte seine PDC-Karriere nach der WM 2018, bei der er erst im Finale Rob Cross unterlag, beendet. Seit 2022 tritt er jedoch auf der neugeschaffenen Tour der Senioren wieder ans Oche. Bei den beiden Weltmeisterschaften im vergangenen und diesem Jahr schied "The Power" allerdings jeweils im Viertelfinale aus.

"Wenn man nicht mehr die Leistung bringt, die man bringen kann, bricht es mir das Herz", sagte Taylor, der die kommende Saison als eine Art Abschiedstournee plant. Dafür will der Engländer auch bei mehreren Show-Turnieren auftreten, wie er es bereits häufiger getan hatte. Dem Dartssport, den er über ein Jahrzehnt dominiert und fast im Alleingang auf einen neuen Standard gehoben hatte, will er aber auch danach erhalten bleiben.

Nur fünf Niederlagen in 21 WM-Finalspielen

"Es war eine gute Reise. Aber jetzt ist es an der Zeit. Im Jahr 2025 werde ich 65 Jahre alt", sagte Taylor, der insgesamt 85 Majortitel gewann und durch den Dartssport zum Multi-Millionär wurde: "Diese Entscheidung ist sowohl eine körperliche als auch eine geistige Entscheidung."

Das WM-Finale 2007 zwischen Raymond van Barneveld und Phil Taylor zählt auch 16 Jahre später immer noch zu den größten Spielen der Darts-Geschichte. Der Engländer hatte die Spiele gegen den Niederländer immer wieder mit dem Aufeinandertreffen von "Mike Tyson gegen Muhammad Ali" oder auch den Fußball-Spielen zwischen "Holland und Deutschland im WM-Finale" verglichen.

2007 hatte van Barneveld das Finale im Sudden-Death-Leg entschieden. Das damalige Finale katapultierte den Darts-Sport in neue Sphären. Für Taylor war es eine von nur fünf Niederlagen in insgesamt 21 WM-Finalspielen.