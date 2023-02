Tom Brady ist dann mal weg. Zum zweiten Mal. An einen erneuten Rücktritt vom Rücktritt glaubt ein Ex-Kollege von ihm nicht. Der Schritt kommt durchaus überraschend, denn Brady hatte Optionen. Was der Rücktritt des Quarterback-Superstars für die NFL-Teams und seine Zukunft bedeutet.

Glückwünsche, Danksagungen und Respektbekundungen ließen nach dem Karriereende von Tom Brady nicht lange auf sich warten. Schnell waren die Experten aber auch damit beschäftigt, sich mit den Folgen des zweiten Rücktritts des inzwischen 45 Jahre alten Quarterbacks zu beschäftigen - denn es gab durchaus Teams, für die ein Engagement des erfolgreichsten NFL-Profis der Geschichte Sinn ergeben hätte. Auch der Liga wird das Aushängeschild fehlen. Ganz verloren geht er der Branche aber nicht, denn seine Zukunft steht bereits fest.

Allen voran den Tampa Bay Buccaneers, die sich mit warmen Worten von dem Mann verabschiedeten, der das Team vor zwei Jahren im eigenen Stadion zum Super-Bowl-Sieg geführt hatte, wird Brady abgehen. Der Traum einer erneuten Erfolgsgeschichte, geplatzt. "Toms Vermächtnis ist unerreicht in der Geschichte dieses Sports", sagte General Manager Jason Licht, der nun entscheiden muss, wer die Nachfolge Bradys antreten soll. "Unsere gesamte Organisation steht in seiner Schuld für das, was er uns in den vergangenen drei Jahren gegeben hat."

Game-Manager mit Nerven aus Stahl

Der Quarterback macht nach 23 Jahren und sieben Super-Bowl-Siegen Schluss. Die US-Profiliga verliert damit ihren erfolgreichsten Spieler der Geschichte, den Größten aller Zeiten (GOAT). Brady ist eine Sport-Ikone der USA, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. Berühmt war er als phänomenaler Game-Manager mit Nerven aus Stahl und dem perfekten Gefühl für den Moment. Brady hatte 2020 nach 19 Jahren und einer Titel-Dynastie die New England Patriots verlassen. Er setzte seine Karriere bei den Tampa Bay Buccaneers fort, mit denen er einen Super Bowl gewann.

Die San Francisco 49ers müssen sich ihrerseits von allen Gedankenspielen und Träumen verabschieden, Brady für ein Jahr und den ultimativen Anlauf auf den Super-Bowl-Sieg mit dem Lieblingsteam seiner Kindheit zu vereinen. Die 49ers haben wirklich alles, was es für ein starkes Team braucht - bis auf einen gesunden und erprobten Quarterback. NFL-Überraschung Brock Purdy fehlt womöglich ein ganzes Jahr nach seinem Sehnenriss im Ellenbogen im letzten Spiel, Trey Lance hat sich als anfällig erwiesen und eine Rückkehr von Jimmy Garoppolo schloss Trainer Kyle Shanahan am Mittwoch praktisch aus.

"Die Welt steht ihm offen"

Exakt ein Jahr vor seinem zweiten Abschied hatte sich Brady schon mal zum Rücktritt entschlossen, dieses Mal aber wirkt alles doch endgültiger. Auch sein ehemaliger Mitspieler und Kumpel Sebastian Vollmer rechnet nicht mit einer weiteren Rolle rückwärts. "Zwei Mal macht er es nicht. Den Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt. Dieses Mal ist es durch", sagte der ehemalige Football-Profi Sky nach dem Karriereende Bradys. "Er hat ja in Zukunft auch einen ziemlich guten Deal als Analytiker bei Fox Sports. Die Welt steht ihm offen."

Was Vollmer meinte: Für zehn Jahre als Experte zahlt Fox dem siebenmaligen Super-Bowl-Sieger 375 Millionen US-Dollar. Auch unter den TV-Experten spielt Brady also zukünftig in einer eigenen Liga. Aber er wird sich wohl vorerst ins Privatleben zurückziehen. Vom brasilianischen Topmodel Gisele Bündchen ließ er sich im Herbst scheiden.