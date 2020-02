Der nächste Schumacher sorgt für Schlagzeilen in der Motorsport-Szene: David Schumacher, der Sohn von Ralf, fährt künftig in der Formel 3. Der Vertrag gilt zunächst einmal für ein Jahr. Erste Erfahrungen in der Rennklasse hat der 18-Jährige aber bereits gemacht.

David Schumacher fährt in der Formel 3. Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher geht in dieser Saison für das Team Charouz an den Start. Mit vier Rennerfolgen und am Ende als Vierter der Gesamtwertung hatte sich der Youngster in der Formula Regional European Championship für ein Cockpit in der F3 empfohlen. Schumacher hat auch bereits für Charouz getestet, beim berühmten Macau Grand Prix fuhr er in einem Auto des Teams auf den 21. Platz.

"Das ist eine große Aufgabe", sagte Vater Ralf der Deutschen Presse-Agentur. Das Engagement des 18 Jahre alten Rennfahrers gilt zunächst für eine Saison. Er ist einer von drei Piloten des tschechischen Rennstalls. Seine Teamkollegen sind Igor Fraga aus Brasilien und der Finne Niko Kari. "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich mit Charouz als Stammpilot den Schritt in die Formel 3 machen kann", sagte Schumacher. "Ich muss noch mehr über das Auto lernen, das ist wichtig, weil wir an den Rennwochenenden nicht viele Trainingsmöglichkeiten haben."

Der Cousin von Michael Schumachers Sohn Mick hatte bereits Ende September vergangenen Jahres in Sotschi sein Debüt in der Formel 3 für das Team Campos Racing gegeben. Er war beim Campos-Team für den verletzten Australier Alex Peroni an den Start gegangen. Der erste Grand Prix dieser Saison findet Ende März in Bahrain statt. Mick Schumacher fährt auch 2020 in der Formel 2.