Sport

Horrorcrash beim Weltfinale: Deutsche F3-Pilotin verunglückt schwer

Ein heftiger Unfall der deutschen Nachwuchsfahrerin Sophia Flörsch sorgt für einen Schockmoment beim Weltfinale der Formel 3. Auf dem berüchtigten Stadtkurs in Macau durchbricht die 17-Jährige mit ihrem Boliden den Fangzaun. Das Rennen wird unterbrochen.

Nach einem schweren Unfall der deutschen Nachwuchspilotin Sophia Flörsch ist das Weltfinale der Formel 3 in Macau unterbrochen worden. Die 17-jährige Münchnerin, die für das Team Van Amersfoort startet, war in der vierten Runde an der schnellsten Stelle des berüchtigten Stadtkurses von der Strecke abgekommen.

Nach einer Kollision hob ihr Bolide in der "Lisboa Corner" genannten Rechtskurve nach der langen Start-Ziel-Geraden ab und durchbrach mit hohem Tempo den Begrenzungszaun. Die Autos erreichen an dem Punkt Geschwindigkeiten von bis zu 280 Stundenkilometer. Nach ersten offiziellen Angaben war Flörsch nach dem Unfall bei Bewusstsein und ansprechbar. Das bestätigten sowohl Flörschs Team Van Amersfoort Racing als auch der Veranstalter in Macau.

Über mögliche Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Der Weltverband Fia teilte mit: "Die Fahrerin ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Sie wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht." Ebenfalls bei Bewusstsein seien vier weitere Personen, die in den Unfall verwickelt wurden: ein weiterer Fahrer, zwei Fotografen und ein Streckenposten. Auch sie würden medizinisch behandelt, teilte der Veranstalter mit.

Ticktum siegt erneut

Nach dem Unfall wurde das Rennen für rund eine Stunde unterbrochen, alle Fahrer wurden zurück in die Boxengasse geschickt. Erst nachdem die Streckenbegrenzung komplett repariert war, gaben die Stewards das Rennen wieder frei. Zum Zeitpunkt des Unfalls führte Daniel Ticktum (Großbritannien) das Rennen an, der am Ende auch wie im Vorjahr triumphierte.

Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, beendete das Rennen auf Rang fünf. Im Kampf um den Sieg konnte der von Rang sechs gestartete Formel-3-Europameister vom italienischen Prema Powerteam nicht mitmischen. "Ich hoffe, dass alle okay sind", sagte Schumacher in einer ersten Reaktion. Er habe noch nichts von dem Unfall gesehen.

Mehr zum Thema 17.11.18 Formel-3-Spektakel in Macau Mick Schumacher rast auf Papas Spuren

Flörsch war erst in diesem Jahr in die Formel 3 aufgestiegen, als sie in Zandvoort beim vierten Rennwochenende erstmals für den niederländischen Rennstall Van Amersfoort Racing startete. Zuvor hatte sie in der Formel 4 für eine Premiere gesorgt: Als erste Frau fuhr sie zweimal aufs Podest.

Quelle: n-tv.de