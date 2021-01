Das Viertelfinale war das Minimalziel der deutschen Handballer bei der WM in Ägypten. Doch daraus wird nun nichts mehr. Die beiden verbleibenden deutschen Partien gegen Brasilien sowie Polen sind sportlich bedeutungslos.

Eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie gegen Brasilien kommt die Ernüchterung - die Handball-WM ist für Deutschland vorbei. Die beiden ausstehenden sind sportlich ohne Bedeutung. Das Turnierziel ist verpasst. Denn nach dem Sieg der Ungarn über Polen hat sich auch die letzte Chance für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, im Turnier zu bleiben, zerschlagen. Deutschland kann nun maximal noch Gruppendritter werden. Die Spitze des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte vor dem Turnier den Einzug in die Runde der letzten Acht als Ziel ausgegeben.

Ungarn gab sich am Abend gegen Polen keine Blöße und siegte 30:26. Die erhoffte Schützenhilfe der Polen blieb somit aus. Neben Ungarn zieht auch Spanien in die nächste Runde ein. Gegen beide Mannschaften hatte das deutsche Team verloren. Mit 8:0 Punkten führen die Ungarn die Gruppe I vor Europameister Spanien (7:1), der zuvor einen 38:23 (24:12)-Pflichtsieg gegen Außenseiter Uruguay feierte, an. Beide Teams können von den Verfolgern Deutschland und Polen, die jeweils vier Minuspunkte aufweisen, nicht mehr eingeholt werden. Und nur die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Das deutsche Team tritt am Abend noch gegen Brasilien an und misst sich am Montag mit Polen - beides ohne sportliche Bedeutung für das Turnier. Zuletzt hatte Deutschland 2017 ein WM-Viertelfinale verpasst. Damals scheiterte das DHB-Team bei der Endrunde in Frankreich, die mit einem anderen Modus ausgetragen wurde, im Achtelfinale an Katar. Der bisher letzte Medaillengewinn bei einem Großereignis gelang den deutschen Handballern bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit Bronze.