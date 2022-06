Deutscher Jungstar ist NHL-"Rookie of the Year"

Große Auszeichnung für Seider Deutscher Jungstar ist NHL-"Rookie of the Year"

Moritz Seider gelingt, was keinem anderen deutschen Eishockey-Profi zuvor gelungen ist: Der Verteidiger ist der beste Neuling in der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Die Wahl fiel eindeutig aus, zu beeindruckend sind die Statistiken des deutschen Nationalspielers.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ist als erster Deutscher zum besten Neuling einer NHL-Saison gewählt worden. Der 21-Jährige von den Detroit Red Wings bekam die Calder Memorial Trophy für bärenstarke Leistungen in seinem ersten Jahr in der National Hockey League mit überwältigender Mehrheit zuerkannt. Nur 25 der 195 stimmberechtigten Journalisten sahen ihn nicht auf dem ersten Platz. Rang zwei ging an Trevor Zegras von den Anaheim Ducks.

Seider kam als Verteidiger auf 50 Scorerpunkte und verbuchte mit 43 Vorlagen mehr als jeder andere NHL-Neuling in der vergangenen Saison. Der bei den Adler Mannheim ausgebildete Pfälzer stand zudem in allen 82 Saisonspielen auf dem Eis und spielte mehr Minuten als jeder andere Rookie. Die zurückliegende Saison hatte Detroit auf Platz 6 der Atlantic Division beendet und damit zum sechsten Mal in Folge die Play-offs verpasst.

"Schon eine große Persönlichkeit"

Bei der Gala in Tampa bedankte sich Seider bei den Förderern seiner Karriere und machte einen kleinen Scherz über seine abwesenden Eltern, "die gerade erst aus Kroatien zurück gekommen sind und dachten, es sei wichtiger, Urlaub zu machen". Und der Nationalspieler erinnerte auch an den sich entwickelten Eishockey-Standort Deutschland: "Es ist cool, es ist großartig", sagte Seider. "Ich denke, es kommen immer mehr gute Spieler und tolle Leute aus Deutschland. Ich denke, nicht nur Hockeytown ist begeistert, sondern ich denke, ich spreche für alle deutschen Fans. Wir spielen jedes Jahr bei der Weltmeisterschaft und beweisen den Leuten, dass sie falsch liegen, und wir werden immer besser werden."

In der Heimat wurde die Auszeichnung schnell gewürdigt: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Moritz Seider mit 21 Jahren als erster Deutscher die Calder-Trophy verliehen bekam", verkündete Dr. Peter Merten, Präsident des Deutschen Eishockey-Bund. "Sein Talent, großer Ehrgeiz und die Förderung durch das deutsche Eishockey haben ihn zu einem der besten Verteidiger weltweit und einer herausragenden Spielerpersönlichkeit werden lassen." DEB-Sportdirektor Christian Künast würdigte Seider ebenfalls mit großen Worten: "Moritz Seider ist trotz seines jungen Alters schon zu einer großen Persönlichkeit geworden", sagte der einstige Nationalspieler. "Er ist ein Spieler, der jedes Spiel prägt und jeder Mannschaft auf der Welt ein Gesicht geben kann."

Die NHL referierte noch einmal die beeindruckenden Zahlen des Rookie of the Year: "Seider lag mit 50 Scorer-Punkten (sieben Tore, 43 Assists) als Verteidiger nur knapp hinter dem punktbesten Rookie Michael Bunting auf dem vierten Platz. Er erzielte 21 dieser Punkte (zwei Tore, 19 Assists) im Powerplay, die meisten unter den Rookies, und hatte vier spielentscheidende Tore, was ihm den zweiten Platz unter den Neulingen einbrachte. Seider führte die Liste dieser Spieler an, indem er in dieser Saison in 82 Spielen durchschnittlich 23:02 Minuten pro Spiel auf dem Eis stand."

Die von Journalisten vergebene Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison ging an Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs. Der Angreifer erzielte 60 Tore und wurde auch von der Spielergewerkschaft NHLPA zum besten Profi der Saison gewählt. Matthews setzte sich vor Connor McDavid von den Edmonton Oilers durch, der die Auszeichnung als MVP vor einem Jahr zum zweiten Mal in seiner Karriere gewonnen hatte. Leon Draisaitl belegte bei der Abstimmung Rang neun. Er hatte die Hart Memorial Trophy für den MVP vor zwei Jahren als erster Deutscher gewonnen.