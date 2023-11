Die Milwaukee Bucks bringen gegen die Indiana Pacers eine deutliche Führung nicht ins Ziel. Auch weil Superstar Antetokounmpo zwar ein Saisonrekord gelingt, ihm aber in den letzten Sekunden die Bälle aus der Hand gleiten. Bei den Pacers gibt ein Weltmeister sein Saisondebüt.

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit den Indiana Pacers bei seinem ersten Saison-Einsatz gleich den überragenden Superstar Giannis Antetokounmpo geschlagen. Die Pacers bezwangen die Milwaukee Bucks in der Eastern Conference mit 126:124, der deutsche Nationalspieler steuerte in acht Minuten zwei Punkte bei. Trotz seiner starken WM war der Center zuvor ohne Einsatz auf der Bank versauert, hatte lediglich in einem Vorbereitungsspiel Einsatzminuten gesammelt.

Antetokounmpo schaffte mit 54 Punkten einen Bestwert in der noch jungen NBA-Saison, konnte die Pleite seiner Bucks aber auch nicht verhindern. Seinen persönlichen Rekord aus der Vorsaison verfehlte der Grieche nur um einen Zähler. Insgesamt leistete sich der zweimalige MVP allerdings gegen die Pacers auch acht Ballverluste, alleine zwei davon in der umkämpften Schlussminute.

Wagner-Brüder kassieren Niederlagen gegen Hawks

Im achten Saisonspiel setzte es für den NBA-Meister von 2021 die dritte Niederlage. Dabei lagen die Bucks Mitte des Schlussabschnitts noch mit zehn Punkten Differenz in Führung, doch angetrieben von US-Nationalspieler Tyrese Haliburton gelang den Pacers das Comeback. Haliburton traf 89 Sekunden vor Spielende einen Dreier zur 122:121-Führung der Pacers, dann beging Antetokounmpo die zwei folgenschwere Ballverluste nacheinander.

Die Wagner-Brüder Franz und Moritz kassierten trotz persönlich starker Leistungen mit Orlando Magic eine bittere 119:120-Niederlage gegen die Atlanta Hawks. Franz Wagner hatte Orlando in der Schlussminute mit 119:117 in Führung gebracht, ehe Dejounte Murray mit einem Dreier 31 Sekunden vor dem Ende nochmals konterte.

Insgesamt gelangen dem 22 Jahre alten deutschen Nationalspieler zwölf Punkte, sechs Rebounds und drei Assists. Auch Bruder Moritz wusste mit 13 Punkten und sieben Rebounds zu überzeugen. Nach der zweiten Niederlage in Folge haben die Magic nach acht Saisonspielen eine ausgeglichene Bilanz.