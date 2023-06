Deutschland ist nur noch zwei Siege vom Titelgewinn bei der Team-WM im Darts entfernt. Gabriel Clemens und Martin Schindler besiegen die topgesetzten Engländer sensationell mit 8:3. Der Auftritt des Duos wurde zur Machtdemonstration. Im Halbfinale wartet Schottland.

Die Doppel 9 ins Glück: Gabriel Clemens und Martin Schindler besiegen Darts-Mutterland England bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main nicht nur, sie deklassieren die Weltmeister Michael Smith und Rob Cross. Es ist die beste Leistung eines deutschen Darts-Nationalteams in der Geschichte der Sportart. Mit 8:3 setzen sich der "German Giant" und "The Wall" vor über 3000 Zuschauern in der Eissporthalle durch.

Das deutsche Duo hatte perfekt ins Spiel gefunden, lag schnell 2:0 in Führung. Dann der erste Rückschlag im dritten Leg: Martin Schindler bekam die perfekte Chance aufgelegt, auf der Doppel 18 die deutsche Führung auszubauen, doch gleich drei Darts gingen am acht Millimeter schmalen Doppelfeld vorbei. Doch das englische Team konnte daraus kein Kapital schlagen. Deutschland gewann die zwei folgenden Legs und lag mit 4:2 in Führung. Das darauf folgende Leg brachte schließlich schon so etwas wie die Vorentscheidung. England startete gut in den letzten Durchgang vor der Pause, inklusive einer 180er-Aufnahme von Rob Cross. Doch daraus konnte Michael Smith kein Kapital schlagen, der amtierende Weltmeister vergab zwei Chancen zum Leg-Gewinn auf der Doppel 20 und Doppel 10.

Gabriel Clemens blieb in der Eissporthalle eiskalt, checkte kompromisslos 92 Punkte zum 5:2. Das Publikum kochte, sang "oh wie ist das schön". Deutschland war nicht mehr zu schlagen. Nach der Pause spielten Clemens und Schindler so weiter, wie sie vor der Unterbrechung aufgehört hatten. Spätestens beim 7:2 war allen Beteiligten klar, dass es ein englisches Darts-Wunder gebraucht hätte, um Schindler und Clemens noch den Sieg aus den Händen zu reißen. Das fast perfekte Spiel, Smith und Cross brachten die 501 Punkte mit nur 10 Darts auf Null, blieb ein Muster ohne Wert. Das deutsche Doppel blieb unbeeindruckt, drei Minuten später nutzte Gabriel Clemens den zweiten Matchdart der Gastgeber zum umjubelten Triumph.