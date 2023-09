Georg Grozer kehrte in die Mannschaft zurück (Archiv).

Deutschlands Volleyballer scheitern bei der Europameisterschaft nach einem harten Kampf im Achtelfinale. Im italienischen Bari unterliegt die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski den Niederlanden trotz Aufholjagd 2:3 und scheidet damit gleich in der ersten K.-o.-Runde aus.

Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft im Achtelfinale auf ganz bittere Weise ausgeschieden. Gegen die Niederlande konnte die Mannschaft von Trainer Michal Winiarski am Samstagabend in Bari (Italien) eine Aufholjagd nicht erfolgreich zu Ende bringen und verlor 2:3 (20:25, 23:25, 25:22, 25:18, 12:15). Ausnahmespieler Georg Grozer, der im letzten Vorrundenspiel geschont wurde, kam zurück in die Mannschaft. Johannes Tille begann als Zuspieler. Kapitän Lukas Kampa saß zunächst draußen.

Das deutsche Team verschlief den Start. Schnell waren die Niederländer deutlich vorn. "Wir müssen uns ein bisschen entspannen", sagte Winiarski in einer Auszeit. Zu viele Fehler, zu wenig Aufschlagdruck. Eine kleine Aufholjagd kam zu spät. Im zweiten Durchgang zogen die Niederländer wieder durch eine Serie davon. Doch Grozer kam besser ins Spiel und hielt sein Team fast im Alleingang im Satz - ohne den letzten Erfolg. Aber die Deutschen bekamen dann mehr Zugriff und verbesserten die Annahme. Denys Kaliberda war im Angriff besonders effektiv. Die Niederländer verloren dagegen ihren Spielfluss.

Im Tie-Break brachte Diagonalangreifer Nimir Abdel-Aziz, der die Sätze drei und vier nicht spielte, mit seinen extrem schnellen Aufschlägen ein kleines Polster für die Niederländer. Punkte von Grozer und ein Ass von Ruben Schott brachten die Deutschen wieder ran. Doch Abdel-Aziz verschaffte seiner Mannschaft den entscheidenden Vorteil. Ein Sieg gegen den Nachbarn wäre nicht nur für die EM wichtig gewesen. Die Niederlande liegen in der Weltrangliste, die am Ende entscheidend für die Olympiaqualifikation für Paris 2024 sein kann, einige Plätze vor Deutschland.