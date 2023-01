Vor zwei Wochen war die Football-Welt geschockt nach dem Herzinfarkt von Damar Hamlin, die Partie der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals wurde abgebrochen. In den NFL-Playoffs kommt es nun wieder zu diesem Duell. Auch die New York Giants sind noch dabei.

Die Cincinnati Bengals haben in den NFL-Playoffs ein spannendes Duell mit den Baltimore Ravens gewonnen und treffen in der nächsten Runde auf die Buffalo Bills. Der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison gewann 24:17 und darf weiter vom ersten Titel seiner Geschichte träumen. Für die erneut ohne ihren verletzten Stamm-Quarterback Lamar Jackson spielenden Ravens ist die Saison beendet.

Die Vorentscheidung brachte eine spektakuläre Aktion der Bengals: Beim Verteidigen der Endzone schnappte sich Sam Hubbard den freigewordenen Football und rannte 98 Yards in die Endzone der Ravens. "Ich war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ich habe nur gehofft, dass ich es in die Endzone schaffe, ich bin echt müde geworden." Besonders bitter für die Ravens war, dass ihr Team den Ball bei einem vermeintlich sicheren Quarterback-Sneak verlor, bei dem Tyler Huntley den Ball aus kurzer Entfernung selbst über die Linie bringen wollte. Statt selbst in Führung zu gehen, erholte sich das Team von dem Rückschlag nicht mehr. In den sozialen Medien wurde der sensationelle Sprint von Hubbard derweil wild abgefeiert.

Bills verlieren den Faden - und schlagen zurück

Die Buffalo Bills haben dagegen mehr Mühe als erwartet. Angeführt von Quarterback Josh Allen bezwangen die Bills die Miami Dolphins 34:31 (20:17). Nach einem souveränen Start (14:0) warf Allen im zweiten Viertel eine Interception, verlor daraufhin kurz die Nerven und lieferte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler. Plötzlich waren die Dolphins im Spiel und zur Pause in Schlagdistanz. Schon in der Regular Season hatten sie Buffalo eine von nur drei Niederlagen zugefügt.

Nach der Halbzeitpause übernahmen die Gäste aus Florida sogar die Führung, doch die Bills schlugen noch vor dem Schlussabschnitt zurück. Bis zum Super Bowl LVII in der Nacht zum 13. Februar im State Farm Stadium von Glendale fehlen Buffalo noch zwei Siege. Von 1991 bis 1994 standen die Bills viermal in Serie im Finale, den Titel haben sie bislang aber noch nie gewonnen. Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles waren als beste Teams der beiden Conferences für das Viertelfinale gesetzt. Die Viertelfinals finden vom 21. bis 23. Januar statt, die Halbfinals eine Woche später.

Daniel Jones führt die Giants zum Sieg

Die New York Giants haben sich derweil gegen die Minnesota Vikings durchgesetzt und treffen als Nächstes auf die Eagles. In Minneapolis gewann das Team, das erstmals seit 2016 wieder in der K.o.-Runde vertreten ist, am Sonntag mit 31:24. Einen Erfolg in den Playoffs hatte es zuvor seit 2012 nicht mehr gegeben, als die Giants noch mit Quarterback Eli Manning den Superbowl holten. Für dessen Nachfolger Daniel Jones war es das erste Playoff-Spiel seiner Karriere, er überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und blieb ohne Wurf zum Gegner. Auch Saquon Barkley hatte mit zwei Touchdown-Läufen einen guten Abend.

Die Vikings um ihren Spielmacher Kirk Cousins gingen zwar 7:0 in Führung und glichen später nochmal zum 24:24 aus, konnten sich in der Schlussphase aber nicht mehr in eine gute Position bringen. Durch das Resultat ist zudem klar, dass der Sieger der letzten Partie der Wildcard-Runde, die in der Nacht zum Dienstag zwischen den Tampa Bay Buccaneers um NFL-Superstar Tom Brady und den Dallas Cowboys ausgetragen wird, am kommenden Wochenende auf die San Francisco 49ers treffen wird.