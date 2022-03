Novak Djokovic darf bei den hochkarätigen Tennisturnieren in den USA nicht spielen. Weil aber Daniil Medwedew früh verliert, wird der Serbe in Abwesenheit wieder zur Nummer eins der Weltrangliste. Rafal Nadal feiert derweil einen Rekordsieg.

Daniil Medwedew hat sich nicht lange über Platz eins in der Tennis-Weltrangliste freuen können. Nach seinem Aus in der dritten Runde von Indian Wells wird der Russe am kommenden Montag wieder von Novak Djokovic als Branchenprimus abgelöst. Medwedew verlor beim topbesetzten Event in Kalifornien gegen den Franzosen Gael Monfils mit 6:4, 3:6, 1:6. Der US-Open-Champion hätte in Indian Wells ins Viertelfinale kommen müssen, um weiter an der Spitze der Rangliste zu bleiben, die er erst am 28. Februar übernommen hatte.

So wird Djokovic in der kommenden Woche wieder die Nummer eins sein, obwohl er in Indian Wells gar nicht am Start ist. Bisher stand Djokovic 361 Wochen an der Spitze der Weltrangliste - länger als jeder andere Tennisprofi auf der Männertour. Nur Steffi Graf war länger die Nummer eins: Die Deutsche führte die Weltrangliste der Frauen 377 Wochen an.

Der weiter nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic hatte keine Einreisegenehmigung in die USA bekommen. Er wird daher in der kommenden Woche auch in Miami nicht dabei sein, wo das nächste Event der Masters-1000-Serie ansteht. Spielt Medwedew dort erfolgreicher als in Indian Wells, könnte es erneut einen Wechsel geben. Djokovic hatte Mitte Februar in einem BBC-Interview erklärt, nach wie vor nicht gegen Corona geimpft zu sein. Er wünsche den Teilnehmern der Turniere in Indian Wells und Miami viel Glück, ließ der 34-Jährige wissen.

Nadal feiert historischen Sieg

Djokovic war Anfang des Jahres kurz vor Beginn der Australian Open des Landes verwiesen worden und hatte daher seinen Titel in Melbourne nicht verteidigen können. Die langjährige Nummer eins der Welt war in der Annahme nach Australien gereist, über eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise zu verfügen. Ein Bundesgericht hatte aber anders entschieden. Sein einziges Turnier in diesem Jahr hat Djokovic bislang in Dubai gespielt. Dort war für eine Teilnahme nur ein negativer PCR-Test nötig, aber keine Corona-Impfung.

Rafael Nadal setzte derweil seine beeindruckende Siegesserie in diesem Jahr fort. Der 35-jährige Spanier gewann in der dritten Runde gegen den Briten Daniel Evans 7:5 und 6:3. Nadal blieb auch im 17. Spiel des Jahres ungeschlagen. Zudem feierte er seinen 400. Sieg bei einem Masters-Turnier - so viele wie kein anderer Spieler vor ihm. Nadals nächster Gegner ist der US-Amerikaner Reilly Opelka, der Denis Shapovalov aus Kanada mit 6:7(4:7), 6:4 und 6:4 bezwungen hat.