(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Die Nordischen Kombinierer stellen sich neu auf: Eric Frenzel, der erfolgreichste WM-Medaillengewinner, beendet erst seine Karriere - und steigt sofort ins Trainerteam auf. Er ist einer der Nachfolger seines langjährigen Coaches.

Gerade noch Athlet, jetzt schon Trainer: Eric Frenzel bleibt der Nordischen Kombination erhalten und rückt in verantwortlicher Position direkt an die Spitze des deutschen Weltcupteams. Der 34-Jährige hat künftig zusammen mit den bislang schon verantwortlichen Trainern Kai Bracht und Heinz Kuttin das Sagen - auch für seine bisherigen Teamkollegen.

"Die Nordische Kombination war mein Leben und wird es auch in Zukunft sein", sagte Frenzel. Das Trio soll die Lücke füllen, die der scheidende Bundestrainer Hermann Weinbuch hinterlässt. Der siebenmalige Weltmeister Frenzel, der erst Ende März in Lahti sein letztes Weltcuprennen absolviert hatte, will auf seiner Position zudem um die Zukunft der vom Olympia-Aus bedrohten Sportart kämpfen.

Frenzel wird sein Augenmerk vor allem auf den Langlauf legen. "Ich habe noch nicht die nötigen Lizenzen. Die werde ich natürlich schnell nachholen. Ich werde den Ausdauerpart übernehmen. Da versuche ich, mit den Jungs weiter voranzukommen", sagte Frenzel dem MDR.

"Frenzel bringt alles mit"

Frenzel hat zwar keinerlei Erfahrung als Trainer, für den Deutschen Skiverband war der Modellathlet dennoch eine logische Lösung. "Eric Frenzel bringt unserer Ansicht nach alles mit, um in seine neue Rolle als Trainer hineinzuwachsen. Er hat die Persönlichkeit, die Erfahrung und das Wissen, diese neue Funktion hervorragend auszufüllen", sagte Sportdirektor Horst Hüttel. Mit 18 WM-Medaillen ist Frenzel der meist dekorierte männliche Sportler bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften.

Der langjährige Erfolgscoach Weinbuch, der nach 27 Jahren im März ebenfalls seine Karriere beendete, hatte zuletzt für seinen Schützling schon fleißig die Werbetrommel gerührt. "Eric wäre ein guter Bundestrainer, weil er über viel Erfahrung, Wissen und soziale Kompetenz verfügt", sagte Weinbuch. Als offizieller "Bundestrainer" wird Frenzel indes nicht geführt.

Dennoch wird er für seine langjährigen Kollegen und Freunde Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger oder Julian Schmid künftig der Chef. Als Vorbild bei seinem Weg vom Sportler zum Trainer sieht Frenzel Ronny Ackermann. "Mit ihm habe ich selber noch gemeinsam Sport gemacht, später war er dann mein Trainer. Er hat mich in meiner Karriere vorangebracht, das hat gepasst", sagte er schon im März im BR.

Geklärt ist auch die Zukunft von Weinbuch, der 63-Jährige rückt in die Funktion des Cheftrainers Nachwuchs. Zudem solle Weinbuch zukünftig Frenzel "in seiner neuen Aufgabe unterstützen und ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen", teilte der DSV mit. Einen besseren Lehrmeister dürfte es kaum geben.